حضور پزشک خانواده تا پایان برنامه پنجم در سراسر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا مصداقی‌نیا روز سه شنبه در مراسم حمایت از مراقبتهای اولیه بهداشتی با رویکرد پزشک خانواده در ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اظهار داشت: با استقرار شبکه های بهداشتی و درمانی در روستاها شاخصهای سلامت در این مناطق افزایش یافت و مهمترین رویدادی که پس از آن شکل گرفت ادغام آموزش، علوم پزشکی و ایجاد وزارت بهداشت است تا به تدریج نیروی انسانی لازم برای پزشک خانواده تامین شود.

وی از استقرار نظام ارجاع به عنوان یک انقلاب در نظام سلامت نام برد و افزود: در حال حاضر بیش از 95 درصد جمعیت شهرهای کوچک و روستاها تحت پوشش بهورز هستند و بیش از 30 هزار بهورز به عنوان قلب شبکه در بیش از 17 هزار خانه بهداشت و با همکاری 6 هزار پزشک در 5 هزار مرکز بهداشتی و درمانی روستایی فعالیت می‌کنند.

مصداقی‌نیا از زندگی شهری و تغییر شیوه زندگی به عنوان مهمترین مشکل پیش روی طرح پزشک خانواده یاد کرد و گفت: مشکل دیگر بی عدالتی در ارائه خدمات سلامت است چرا که نقاطی در کشور وجود دارد که خدمات مناسبتری می‌گیرند حتی در شهرستانهای استانهای کمتر برخوردار نیز این موضوع دیده می‌شود.

معاون وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه تا پایان برنامه پنجم توسعه باید کل جمعیت کشور تحت پوشش طرح پزشک خانواده قرار بگیرند، افزود: بر همین اساس در سال اول شهرهای زیر 100 هزار نفر، سال دوم همه شهرها به جز کلانشهرها، سال سوم همه کلانشهرها به جز تهران‌ و سال چهارم همه شهرها و روستاهای کشور تحت این پوشش قرار می‌گیرند.

مصداقی‌نیا گفت: پزشکان عمومی با دوره آموزشی کوتاه مدت در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر، پزشک عمومی با MPH پزشک خانواده در شهرهای بزرگ غیر دانشگاهی و متخصص پزشک خانواده برای شهرهای دانشگاهی فعالیت خواهند کرد.