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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۳

سال 89/

6.7 میلیون نوبت واکسیناسیون دام در گلستان انجام شد

6.7 میلیون نوبت واکسیناسیون دام در گلستان انجام شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی استان گلستان گفت: شش میلیون و 736 هزار و 571 نوبت سر واکسیناسیونن دام سال قبل در استان انجام شد.

عل یوفایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد خونگیری گاو و گوسفند به تعداد 21 هزار و 187 نوبت، مایه کوبی سگها علیه بیماری هاری 21 هزار و 792 قلاده ، تست سل گاوی 22 هزار و 794 رأس، عملیات سمپاشی بدن گوسفند و بز 546 هزار و 324 رأس انجام شد.

وی اظهار داشت: بر اساس قانون متولی نظارت و بازرسی بر تولید و عرضه بهداشتی مواد خام غذایی با منشاء دام و طیور مسئولیت آن بر عهده دامپزشکان و کارشناسان این بخش است.

وی ادامه داد: با یک محاسبه ساده می توان پی برد وظایف اداره کل دامپزشکی استان نقشی بسیار حساس در برابر سلامت فردی و دولتی جامعه را برعهده دارد .
  
دکتر وفایی افزود: کارشناسان این بخش در پیشگیری از بروز انواع بیماریهای مشترک قابل انتقال از دام به انسان، کنترل تب مالت، آنفولانزای فوق حاد پرندگان، سل، کیست هیداتید، هاری و انواع بیماریهای انگلی داخلی و خارجی بصورت شبانه روزی در خدمت مردم استان است تا از بروز بیماریهای مشترک، بروز اپیدمی های خطرناک و در نهایت خطرات جانی جلوگیری کنند.
 
مدیرکل دامپزشکی گلستان گفت: اداره کل دامپزشکی استان در سال 89 اقدامات بسیار مهم و زیادی انجام داده است.
کد مطلب 1351884

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