6.7 میلیون نوبت واکسیناسیون دام در گلستان انجام شد

عل یوفایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد خونگیری گاو و گوسفند به تعداد 21 هزار و 187 نوبت، مایه کوبی سگها علیه بیماری هاری 21 هزار و 792 قلاده ، تست سل گاوی 22 هزار و 794 رأس، عملیات سمپاشی بدن گوسفند و بز 546 هزار و 324 رأس انجام شد.

وی اظهار داشت: بر اساس قانون متولی نظارت و بازرسی بر تولید و عرضه بهداشتی مواد خام غذایی با منشاء دام و طیور مسئولیت آن بر عهده دامپزشکان و کارشناسان این بخش است.



وی ادامه داد: با یک محاسبه ساده می توان پی برد وظایف اداره کل دامپزشکی استان نقشی بسیار حساس در برابر سلامت فردی و دولتی جامعه را برعهده دارد .



دکتر وفایی افزود: کارشناسان این بخش در پیشگیری از بروز انواع بیماریهای مشترک قابل انتقال از دام به انسان، کنترل تب مالت، آنفولانزای فوق حاد پرندگان، سل، کیست هیداتید، هاری و انواع بیماریهای انگلی داخلی و خارجی بصورت شبانه روزی در خدمت مردم استان است تا از بروز بیماریهای مشترک، بروز اپیدمی های خطرناک و در نهایت خطرات جانی جلوگیری کنند.



مدیرکل دامپزشکی گلستان گفت: اداره کل دامپزشکی استان در سال 89 اقدامات بسیار مهم و زیادی انجام داده است.