بانوان نقش پررنگی در حمل و نقل شهری پایتخت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی در نشستی با مسئولان امور بانوان شهرداری تهران گفت: حوزه ترافیک، حوزه‌ای است که بانوان نقش زیادی در آن ایفاء می‌کنند و در بخش‌های مختلف آن از جمله مرکز نظارت و کنترل ترافیک که به صورت 24 ساعته با نظارت بر معابر شهری جریان ترافیک شهر را کنترل می‌کند، حضور فعالانه‌‌ای دارند.

وی اظهارکرد: علاوه بر مرکز مذکور، بانوان شاغل در بخش‌های ستادی سازمان حمل و نقل و ترافیک از جمله معاونت آموزش و معاونت مطالعات و برنامه‌ریزی بسیاری از مشاغل تخصصی را بر عهده داشته و در اجرای برنامه‌‌های آموزشی و انجام پروژه‌های مطالعاتی از جایگاه ویژه‌ای برخورداراند.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: همچنین بانوان در بخش‌های مأموریتی از جمله تاکسیرانی، اتوبوسرانی و مترو در سطوح مختلف از مسئولیت‌های مدیریتی تا فعالیت‌های اجرایی به کار مشغول‌اند و نقش زیادی در ناوگان حمل و نقل شهری دارند.

وی اضافه کرد: امکان برابر به منظور بروز استعداد برای تمام افرادی که از توانایی لازم برخورداراند، از جمله تفکرات اجرایی شهردار محترم تهران محسوب می‌شود و بر این اساس سعی شده تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود و در چارچوب‌های قانونی، فرصت مناسب جهت اثبات توانمندی‌های بانوان در فضای شهر و مدیریت شهری را فراهم نماییم.

تشکری هاشمی در پایان خاطرنشان کرد: بانوان باید به مسئولیت‌های اجتماعی مؤثرتری که متناسب با شأن و توانایی ایشان بوده و استحقاق آن را دارند، برسند و به منظور تحقق این باور در صدد هستیم تا در حوزه حمل و نقل و ترافیک مسئولیت‌های کلیدی‌تری را به بانوان واگذار نماییم.

همچنین در این نشست مدیر کل امور بانوان شهرداری تهران نیز با اشاره به مجموعه اقداماتی که در جهت رفاه حال بانوان در امکان استفاده ایمن‌تر و راحت‌تر از جمله امکانات حمل و نقل شهری صورت پذیرفته، اظهار کرد: این اقدامات باعث شده که در حال حاضر تعداد بیشتری از بانوان به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی ترغیب و تشویق شده‌اند.

نرگس معدنی‌پور مجموعه اقداماتی که در جهت جداسازی واگن‌های مترو و اتوبوس‌های شهری از جمله اتوبوس‌های دو کابین صورت گرفته را مناسب دانست و تصریح کرد: با توجه به افزایش استقبال بانوان در استفاده از وسایل نقلیه عمومی، انتظار می‌رود سهم بیشتری از امکانات حمل و نقل شهری به بانوان که نیمی از جمعیت شهری را تشکیل می‌دهند، اختصاص پیدا کند.

گفتنی است جلسه مسئولان امور بانوان معاونت‌ها، مناطق، سازمان‌ها، شرکت‌ها و واحدهای تحت پوشش شهرداری تهران با حضور حدود یک صد نفر از مسئولان مربوطه به میزبانی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد.