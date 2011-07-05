شناسایی بیش از هزار راننده معتاد در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار "دکتر علی مجیدی " با اشاره به اجرای طرح آزمایش تشخیص تست اعتیاد از رانندگان در نوروز 90 گفت: این طرح با همکاری پلیس راه در 29 استان کشور به اجرا در آمد.



رئیس بهداری کل ناجا خاطرنشان کرد: با استقرار اکیپی مجرب از تیم های پزشکی در محل های مشخص شده از تردد رانندگان پرخطر در جاده های مواصلاتی کشور جلوگیری می کنند.



وی افزود: در این طرح از 13 هزار و 108 نفر از رانندگان حمل و نقل عمومی آزمایش انجام شده که هزار و 215 نفر از آنها آزمایش تشخیص اعتیاد آنها مثبت بوده است.



این مقام مسوول در ادامه به افتتاح آزمایشگاه مرکزی انجام تست اعتیاد موادمخدر صنعتی(روانگردان ها) از سوی بهداری کل همزمان با میلاد حضرت فاطمه(ص) و سالروز آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد اشاره کرد و افزود: در این روز فاز دوم تشخیص مواد مخدر صنعتی در آزمایشگاه مرکزی افتتاح شد.



سردار مجیدی ادامه داد: این مرکز نخستین مکان در کشور است که به توانایی انجام ایم آزمایش به روش TLC رسیده که این موضوع خود به نوعی کسب اعتبار برای پلیس به شمار می آید.

