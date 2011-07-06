هنرمندان برای تولید آثار فرهنگی دفاع مقدس امکانات دریافت می کنند

ابوالقاسم نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ده کارگروه برای تهیه آثار فرهنگی در این زمینه، در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، این نمایندگی اتاق مصاحبه، کتابخانه و وسایل سخت‌افزاری لازم را در اختیار تهیه‌کنندگان آثار دفاع مقدس، قرار می‌دهد.

وی تصریح کرد: از ابتدای راه‌اندازی این نمایندگی، کار جمع‌آوری عکس، فیلم، دست‌نوشته، مدارک و سایر آثار شهدا، اسکن آثار مورد نیاز و در صورت لزوم تایپ مطالب، باز‌سازی آثار عکس و فیلم و مصاحبه با افراد شروع شده است.

مسئول نمایندگی بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس نیشابور یادآور شد: تعداد شهدای این شهرستان از 11 استان کشور بالاتر است.

نوری عنوان کرد: به غیر از نیرو‌های رسمی پاسدار، 41 هزار نفر بار از نیشابور به جبهه‌های حق علیه باطل اعزام شده‌اند تا جایی که 15 گردان از این شهرستان در مقاطعی از جنگ در جبهه حضور داشته‌اند.

وی ادامه داد: در راستای تدوین کتاب از شش ماهه دوم سال گذشته نشست‌هایی با رؤسای مرکز آموزش عالی شهرستان برگزار شده است که همگی آمادگی‌ خود را برای حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و تدوین کتاب اعلام کرده‌اند.

