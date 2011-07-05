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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۴۲

بازتاب گزارش مهر/

3500میلیارد ریال تسهیلات به صادرات پسته کرمان اختصاص یافت

3500میلیارد ریال تسهیلات به صادرات پسته کرمان اختصاص یافت

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان از اختصاص سه هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات برای صادرات پسته کرمان خبر داد.

اسماعیل نجار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اختصاص چهار هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید و صادرات پسته گفت: سه هزار و 500 میلیارد ریال از این تسهیلات به کرمان و 500 میلیارد ریال نیز سایر استان ها اختصاص داده شد.

نجار با اشاره به اینکه کرمان 75 درصد پسته کشور را تولید می کند ابراز داشت: سطح زیر کشت پسته در کشود 400 هزار هکتار است که استان کرمان 300 هکتار را زیر پوشش خود قرار داده است.

وی با اشاره به لزوم فرهنگ سازی مناسب برای رعایت مسائل بهداشتی و تنوع راه کارهای صادراتی ابراز داشت: می توان از این طرق خرید، فروش صادرات پسته را در وضعیت مطلوبی قرار داد.

این مسئول با اشاره به حمایت مدیریت استان کرمان از کشاورزی و پسته کاران گفت: تصویب این بودجه وتصمیمات دیگر ستاد پسته ایرانیان می تواند در جهت تغییر در وضعیت خرید و فروش و صادرات پسته موثر باشد.   
 

کد مطلب 1351891

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