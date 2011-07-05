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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۲۴

آیت الله نورمفیدی:

نگاه متولیان صنعت در گلستان زیربنایی باشد

نگاه متولیان صنعت در گلستان زیربنایی باشد

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در گلستان تاکید کرد: نگاه متولیان امر صنعت و معدن نگاه اساسی، زیربنایی و بنیادین باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با مسئولان بخش صنعت استان، توجه بیشتر به بخش صنعت و معدن را ضروری دانست.

وی گفت: برای اینکه تولیدکننده بتواند بازارهای جهانی را کسب کند لازم است میدان فعالیت برایش باز باشد.
 
آیت الله نورمفیدی اظهار داشت: صنعت باید روز به روز در حال تکامل و پیشرفت باشد و دریچه های جهانی را به روی خود باز کند.
 
وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای توجه به بخش صنعت اینگونه است و همین نگاه نیز موجب شده تا این کشورها بازارهای جهانی را از آن خود کنند.
 
وی یادآور شد: امروز مهمترین عمل صالح، دستیابی به موفقیت های اقتصادی به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی است.
کد مطلب 1351892

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