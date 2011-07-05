نگاه متولیان صنعت در گلستان زیربنایی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با مسئولان بخش صنعت استان، توجه بیشتر به بخش صنعت و معدن را ضروری دانست.

وی گفت: برای اینکه تولیدکننده بتواند بازارهای جهانی را کسب کند لازم است میدان فعالیت برایش باز باشد.

آیت الله نورمفیدی اظهار داشت: صنعت باید روز به روز در حال تکامل و پیشرفت باشد و دریچه های جهانی را به روی خود باز کند.

وی تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای توجه به بخش صنعت اینگونه است و همین نگاه نیز موجب شده تا این کشورها بازارهای جهانی را از آن خود کنند.

وی یادآور شد: امروز مهمترین عمل صالح، دستیابی به موفقیت های اقتصادی به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی است.