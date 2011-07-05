18 هزار واحد صنفی در چهار محال و بختیاری بازرسی شد

رئیس اداره بازرسی و کشف کالای قاچاق سازمان بازرگانی استان چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: طی سه ماهه اول سال جاری بیش از18 هزار واحد صنفی توسط بازرسان این سازمان مورد بازرسی قرار گرفت.

بیژن بهرامی افزود: درهمین مدت بیش از هزار پرونده تخلف با بیش از یک میلیارد و 852 میلیون ریال ارزش تکمیل و جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شده است.

وی بیشترین تخلفات را مربوط به گروه های کالایی میوه و تره بار، پوشاک، تالارهای پذیرائی، رستوران، کیف و کفش و لوازم یدکی با تخلفاتی از جمله عدم درج قیمت، گرانفروشی و عدم صدور فاکتور عنوان کرد.