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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۴۵

مدیران فرهنگی شهرداریهای البرز گردهم می آیند

مدیران فرهنگی شهرداریهای البرز گردهم می آیند

کرج - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج از برگزاری هفتمین نشست تخصصی مدیران و معاونین فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداریهای استان البرز به میزبانی شهرستان طالقان خبر داد.

حسین امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نشست با حضور نمایندگان فرهنگی شهرداریهای محمد شهر، ماهدشت، کرج، کمالشهر، گرمدره، هشتگرد جدید و قدیم، چهارباغ، گلزار، کوهسار، آسارا، نظرآباد، مشکین دشت و اشتهارد برپا می شود.
 
وی با اشاره به رویکرد دولت در بخش فرهنگی عنوان کرد: با توجه به این مهم شهرداری ها باید ضمن ساماندهی مناسب امور فرهنگی، ظرفیتهای موجود این استان را شناسایی کنند و در جهت ارتقاء آن تلاش کنند.
 
امیدیان با مثبت ارزیابی کردن سطح نشستهای تخصصی اظهار داشت: مطرح کردن مسائل فرهنگی، اجتماعی و ورزشی همچنین ارائه عملکرد نمایندگان فرهنگی در حوزه های مرتبط با مسائل فرهنگی و اجتماعی از خروجی های مهم این نشست است.
 
این مسئول فرهنگی افزود: انتخاب رئیس و نائب رئیس نشست نیز از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای برپایی هفتمین نشست تخصصی مدیران فرهنگی شهرداریهای استان البرز است.
 
معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج بر فراهم آوری زمینه های مناسب جهت گسترش فعالیتهای فرهنگی در استان البرز تاکید کرد و اظهار داشت: این مهم با توجه به تمرکز جمعیت همچنین مهاجر پذیری بالای این استان بسیار مهم است و باید در اولویتهای کارهای فرهنگی قرار گیرد.
 
امیدیان تعامل فکری نمایندگان فرهنگی شهرداریهای استان البرز را از دیگر نتایج مثبت برگزاری نشست تخصصی مدیران فرهنگی شهرداریهای برشمرد و عنوان کرد: پرداختن به این موضوع موجب پیشبرد اهداف فرهنگی و برنامه ریزی جامع در بخش مختلف حوزه فرهنگی می شود.
 
وی بر ضرورت شناسایی پتانسیلهای موجود فرهنگی در شهر تاکید کرد و گفت: آشنایی و بیان توانمندی ها و پتانسیل های هر منطقه از اولویتهای مهم حوزه فرهنگی و اجتماعی است که مسئولان ذیربط باید اهتمام ویژه ای در به ثمر رساندن ان داشتنه باشند.
 
هفتمین نشست تخصصی مدیران و معاونین فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری های استان البرز پنجشنبه، 16 تیرماه جاری، ساعت 8.30 تا 12  در شهرداری طالقان برگزار می شود. 
کد مطلب 1351898

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