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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۶

برنامه‌های قرآنی حرم مطهر در ایام شعبانیه 110 هزار مخاطب دارد

برنامه‌های قرآنی حرم مطهر در ایام شعبانیه 110 هزار مخاطب دارد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره علوم قرآن و حدیث آستان قدس رضوی از حضور 110 هزار مخاطب برنامه‌های قرآنی این اداره در ایام شعبانیه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی لسانی قبل از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران برگزاری کرسی‌های تلاوت در جوار عترت بعداز نماز صبح و قبل از نماز عشاء را از برنامه‌های ایام شعبانیه حرم مطهر رضوی برشمرد و افزود: هم‌اکنون هفت هزار فراگیر در دو گرایش قرائت، حفظ، تفسیر و حدیث در 288 کلاس حضور خواهند داشت.

وی تعداد شعبات کلاس‌های قرآنی را در مشهد مقدس را 70 شعبه عنوان کرد و گفت: از این تعداد مخاطبین 65 درصد را مردان و35 درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

لسانی بیان کرد: برنامه‌های ترویجی ویژه زائرین حرم رضوی در نوبت عصر در دارالقرآن واقع در صحن جمهوری و شبستان‌های مسجد گوهرشاد برگزار خواهد شد.

وی عرضه فعالیت‌های قرآنی دارالقرآن آستان قدس رضوی را در نمایشگاه‌های قرآن مشهد، تهران و آستان قدس رضوی را از برنامه‌های ماه مبارک رمضان برشمرد و تصریح کرد: در ماه رمضان، مراسم ترتیل قرآن کریم در دو زمان مختلف با همکاری شبکه سه سیما و شبکه یک به صورت زنده پخش خواهد شد.

رئیس اداره علوم قرآن و حدیث آستان قدس رضوی بیان کرد: 312 هزار مخاطب فعالیت‌های قرآنی حرم مطهر رضوی در سه ماهه‌ نخست ‌سال جاری تحت پوشش این اداره قرار گرفت.

کد مطلب 1351902

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