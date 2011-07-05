به گزارش خبرنگار مهر، مهدی لسانی قبل از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران برگزاری کرسی‌های تلاوت در جوار عترت بعداز نماز صبح و قبل از نماز عشاء را از برنامه‌های ایام شعبانیه حرم مطهر رضوی برشمرد و افزود: هم‌اکنون هفت هزار فراگیر در دو گرایش قرائت، حفظ، تفسیر و حدیث در 288 کلاس حضور خواهند داشت.

وی تعداد شعبات کلاس‌های قرآنی را در مشهد مقدس را 70 شعبه عنوان کرد و گفت: از این تعداد مخاطبین 65 درصد را مردان و35 درصد را زنان تشکیل می‌دهند.

لسانی بیان کرد: برنامه‌های ترویجی ویژه زائرین حرم رضوی در نوبت عصر در دارالقرآن واقع در صحن جمهوری و شبستان‌های مسجد گوهرشاد برگزار خواهد شد.

وی عرضه فعالیت‌های قرآنی دارالقرآن آستان قدس رضوی را در نمایشگاه‌های قرآن مشهد، تهران و آستان قدس رضوی را از برنامه‌های ماه مبارک رمضان برشمرد و تصریح کرد: در ماه رمضان، مراسم ترتیل قرآن کریم در دو زمان مختلف با همکاری شبکه سه سیما و شبکه یک به صورت زنده پخش خواهد شد.

رئیس اداره علوم قرآن و حدیث آستان قدس رضوی بیان کرد: 312 هزار مخاطب فعالیت‌های قرآنی حرم مطهر رضوی در سه ماهه‌ نخست ‌سال جاری تحت پوشش این اداره قرار گرفت.