صنعت پایه توسعه منطقه ای است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هادی شاهرودی پیش از ظهر سه شنبه در جمع مسئولان صنایع و معادن استان افزود: برای توسعه بخش صنعت نیاز است همه دستگاههای اجرایی به صورت متحد تلاش کنند.

وی اظهار داشت: با وجود تلاش های صورت گرفته، بیکاری یکی از مشکلات اساسی جامعه است که بخش صنعت و تولید می تواند نقش موثری در ایجاد اشتغال داشته باشد.

در این دیدار مدیران بخش صنعت و معدن استان گزارشی از فعالیت ها و اقدامات، برنامه ها و مشکلات پیش روی بخش صنعت ارایه کردند.



حدود 800 واحد صعتی در گلستان فعالیت دارد و سهم صنعت در گلستان شش درصد اعلام شد.