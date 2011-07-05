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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۳۲

آیت الله شاهرودی:

صنعت پایه توسعه منطقه ای است

صنعت پایه توسعه منطقه ای است

علی آباد - خبرگزاری مهر: نماینده مردم استان گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: صنعت یکی از پایه های اساسی توسعه هر منطقه ای به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هادی شاهرودی پیش از ظهر سه شنبه در جمع مسئولان صنایع و معادن استان افزود: برای توسعه بخش صنعت نیاز است همه دستگاههای اجرایی به صورت متحد تلاش کنند.

وی اظهار داشت: با وجود تلاش های صورت گرفته، بیکاری یکی از مشکلات اساسی جامعه است که بخش صنعت و تولید می تواند نقش موثری در ایجاد اشتغال داشته باشد.
 
در این دیدار مدیران بخش صنعت و معدن استان گزارشی از فعالیت ها و اقدامات، برنامه ها و مشکلات پیش روی بخش صنعت ارایه کردند.
 
حدود 800 واحد صعتی در گلستان فعالیت دارد و سهم صنعت در گلستان شش درصد اعلام شد.
کد مطلب 1351903

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