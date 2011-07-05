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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۹

پنج هزار قطعه شی تاریخی از سایت باستان شناسی شادیاخ کشف شد

پنج هزار قطعه شی تاریخی از سایت باستان شناسی شادیاخ کشف شد

مشهد - خبرگزاری مهر: سرپرست هیئت کاوش باستان شناسی محوطه تاریخی شادیاخ از کشف حدود پنج هزار قطعه شی از این سایت باستان شناسی در هفتمین فصل کاوش خبر داد.

محمود بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این اشیاء مربوط به ظروفی همچون کاسه، بشقاب، قدح، خمره، درپوش و گلدان بوده که در انواع لعابدار و بدون لعاب طبقه بندی شده اند.

وی از کشف سکه دوره سلجوقی در روند کاوش ها خبرداد و افزود: از مهمترین ویژگی های این سکه نقش یک ستاره شش گوش که دوایری کوچک در میان آنها ضرب شده، وجود دارد.

سرپرست هیئت کاوش باستان شناسی شادیاخ اظهار داشت: این سکه جهت رسوب زدایی به آزمایشگاه مرمت اداره کل تحویل شده تا پس از این مرحله بررسی بیشتری بر روی آن صورت پذیرد.

وی اظهار داشت: در میان این اشیاء ظروفی نیز در طبقه اشیاء نفیس قرار می گیرند که در بین آنها ظروف مینایی که با نقاشی های مینیاتوری تزیین شده اند، دیده می شوند.

بختیاری بیان کرد: این ظروف مربوط به طبقه اشراف و متمول دوره سلجوقی و خوارزمشاهی بوده است.

کد مطلب 1351905

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