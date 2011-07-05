ظرفیت تولید سیمان آذربایجان غربی به 3.4 میلون تن می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی داداشی زین الدین صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های گروهی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه تا پایان تابستان امسال، استان به یکی از قطب های تولید سیمان در کشور تبدیل می شود، افزود: هم اکنون ظرفیت تولید سیمان در استان حدود یک میلیون و 400 هزار تن بوده که تا پایان هفته صنعت و معدن مجموع ظرفیت تولید سیمان استان به سه میلیون و 400 هزار تن می رسد.

وی با اشاره به اینکه کارخانه سیمان آذرآبادگان خوی و طرح توسعه کارخانه سیمان ارومیه در مجموع با ظرفیت دو میلیون تن در سال آماده بهره برداری بوده که عملیات اجرایی کارخانه سیمان سردار بوکان نیز با ظرفیت تولیدی یک میلیون و 200 هزار تن در سال، در حال حاضر در مراحل پایانی اجرا بوده که با بهره برداری از آن طی هفته دولت، آذربایجان غربی با تولید چهار میلیون و 600 هزار تن سیمان به یکی از قطب های مهم تولید این محصول در کشور تبدیل خواهد شد.

رئیس سازمان صنایع و معادن آذربایجان غربی نزدیکی آذربایجان غربی به بازارهای فروش و دارا بودن مرز مشترک با سه کشور خارجی و همچنین همجواری با کشور عراق را فرصت مناسبی برای فروش و صادرات محصول سیمان تولیدی استان عنوان کرد و ادامه داد: طی سه ماهه اول امسال هزار و 800 میلیارد ریال سرمایه گذاری در عرصه صنعت و معدن استان انجام شده است.

صدور سه هزار و 417 فقره جواز تاسیس واحدهای صنعتی

داداشی زین الدین با بیان اینکه امیدواریم این میزان سرمایه گذاری به چهار هزار میلیارد ریال تا پایان امسال می رسد، ادامه داد: تمرکززدایی واحدهای صنعتی از مرکز استان به شهرستانهای دیگر و ایجاد توازن صنعتی در نقاط محروم استان از جمله سیاستهای سازمان صنایع و معادن است.

این مسئول با بیان اینکه تا کنون سه هزار و 417 فقره جواز تاسیس واحدهای صنعتی با 90 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری در استان صادر و در این راستا برای 80 هزارنفر فرصت شغلی ایجاد شده است، بیان داشت: تاکنون 224 فقره پروانه اکتشافی، 54 فقره جواز کشف معدن و 348 فقره پروانه بهره برداری معادن صادر شده که میزان سرمیه گذاری دراین عرصه 900 میلیارد ریال است.

وی همچنین میزان اشتغالزایی بخش معدن را پنج هزار نفر عنوان کرد و با بیان اینکه در صورت تحقق این هدف گذاری میزان اشتغالزایی درعرصه صنعت و معدن به 63 هزار نفر خواهد رسید، ادامه داد: مجموع سرمایه گذاری در دو بخش صنعت و معدن را 28 هزار میلیارد ریال عنوان کرد.