لوح دهمین ذخیره گاه زیست کره کشور به دنا اهدا می شود

عطا پورشیرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مراسم با حضور نمایندگان سازمان جهانی یونسکو، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست کشور در روز پنج شنبه 16 تیر برگزار می شود.

وی بیان کرد: ثبت دنا به عنوان ذخیره گاه زیست کره در بیست و دومین اجلاس شورای هماهنگی برنامه بین‌المللی انسان و کره مسکون که از 31 می تا 4 ژوئن 2010 در پاریس تشکیل شد، به تصویب رسید.

پورشیرزاد اظهار داشت: ارزشهای معنادار اکوتوریسم منطقه در بعد جهانی، تنوع توپوگرافی، شرایط آب و هوایی منطقه، تنوع زیستی پایدار، حفظ دانش و روش های سنتی معیشت، حضور جوامع روستایی و عشایری، مدیریت پایدار مراتع از دلایل اصلی ثبت دنا به عنوان ذخیره گاه زیست کره است.

وی بیان کرد: با تلاش سازمان محیط زیست کشور پس از گذشت 30 سال از ثبت 9 ذخیره گاه زیست کره در کشور، ذخیره گاه زیست کره دنا به عنوان دهمین ذخیره گاه در سطح ملی و پانصد و پنجاهمین ذخیرگاه زیست کره در جهان سازمان یونسکو به ثبت رسید.

پورشیرزاد اظهار داشت: این ذخیره گاه با بیش از 121 هزار هکتار در حوزه استحفاظی شهرستانهای دنا، بویراحمد و سمیرم واقع است.

مدیرکل محیط زیست استان تصریح کرد: ثبت دنا به عنوان زیست کره می تواند به حفاظت بیشتر و بهتر از آن کمک کند.

به گزارش مهر، منطقه حفاظت شده دنا دارای155 گونه جانوری پرنده، 24 گونه جانوری پستاندار، 20 گونه آبزی و 39 خزنده است.

این منطقه به صورت یک اکوسیستم ویژه دارای بیش از یک هزار گونه گیاهی است که از این تعداد 45 گونه بومی و منحصر به دناست و دنا به تنهایی به اندازه 46 کشور دنیا گونه گیاهی آندومیک دارد.

یافته های محققان همچنین نشان می دهد تعداد گونه های بومی گیاهی این منطقه حدود 60گونه برآورد شده که این رقم از تعداد گونه های بومی 44 کشور دنیا بیشتر است به طوریکه تعداد گونه های گیاهی بومی در کشور بلغارستان 53، رومانی 46، اتریش 35،عربستان 26 ، انگلستان 16، لهستان 11، سوئد چهار، هلند سه، نروژ سه، دانمارک دو و بلژیک تنها یک گونه بومی دارد و فنلاند نیز فاقد گونه های بومی است.

همچنین کوه های دنا سرچشمه بسیاری از رودخانه های پر آب جنوب ایران است وبه عنوان ذخیره گاه منابع آب، نقش مهمی در زندگی مردم جنوب کشور دارد. رودخانه هایی همچون بشار، خرسان، کارون، مارون، زهره و ... از این کوهها سرچشمه می گیرند.