دانشجویان دانشگاه تبریز در مرحله نهایی مسابقات ملی تجهیزات نانو

به گزارش خبرنگار مهر، دو تن از دانشجویان دوره دکتری دانشکده شیمی دانشگاه تبریز رتبه دوم میانگین امتیازات مرحله اول مسابقات ملی تجهیزات شناسایی نانو را کسب کردند.

رئیس دانشکده شیمی دانشگاه تبریز گفت: بر این اساس میرسعید سید دراجی دانشجوی دوره دکتری گرایش شیمی کاربردی و ایرج احدزاده دیگر دانشجوی دوره دکتری گرایش شیمی فیزیک این دانشکده ضمن کسب این موفقیت، به مرحله نهایی مسابقات ملی تجهیزات شناسایی نانو راه یافتند.

میرقاسم حسینی افزود: مرحله اول این مسابقات با شرکت دو هزار و 300 داوطلب از سراسر کشور در شش استان کشور با هدف آشنایی داوطلبان با تجهیزات آزمایشگاهی نانو فناوری برگزار شده بود.

وی با بیان اینکه در این مسابقات هفت دانشجو از دانشگاه تبریز شرکت کرده بودند، اظهار داشت: این مسابقات در دو مرحله کتبی و عملی برگزار شد که منتخبین برای راهیابی به مرحله بعدی این آزمون باید 85 درصد از امتیازات مرحله اول را به دست می آوردند.

میرقاسم حسینی با بیان اینکه برگزیدگان نهایی این دوره از مسابقات در جشنواره فناوری نانو که مهر ماه سال جاری برگزار خواهد شد، تقدیر می شوند، به جوایز منتخبین اول تا دهم این مسابقات اشاره کرد و گفت: این منتخبین علاوه بر دریافت جوایز نقدی از حمایتهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برخوردار شده و همچنین مجوز تدریس در دوره های آموزشی را دریافت می کنند.

به گفته رئیس دانشکده شیمی دانشگاه تبریز برگزیدگان همچنین می توانند از امکانات 43 آزمایشگاه عضو شبکه نانو استفاده کنند.

لازم به ذکر است میرسعید سید دراجی دانشجوی دوره دکتری گرایش شیمی کاربردی تاکنون شش و ایرج احدزاده دانشجوی دوره دکتری گرایش شیمی فیزیک دانشکده شیمی نیز سه مقاله در طول دوران تحصیل خود ارایه کرده اند.