جشنواره منطقه ای سینما جوان "کوسالان" در سنندج آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر سیروس ثنایی صبح سه شنبه در مراسم افتتاحیه جشنواره منطقه ای کوسالان که در مجتمع فجر سنندج برگزار شد، اظهار داشت: جشنواره منطقه ای فیلم کوتاه سینمای جوان با حضور هنرمندانی از 9 استان کشور در سنندج آغاز به کار کرد.

وی گفت: در این دوره از جشنواره بیش از 144 اثر در بخش های فیلم کوتاه، عکس، فیلمنامه و پوستر فیلم به مدت سه روز در سنندج با هم به رقابت می پردازند.

سرپرست دفتر انجمن سینمای جوانان سنندج افزود: هدف از برگزاری جشنواره کوسالان ارتقاء سطح آگاهی با هدف بسط و تعمیم ارزش های والای دینی و هویتی که موجب دستیابی به آثار فاخر فیلم کوتاه در تولیدات یک ساله در منطقه غرب است.

ثنایی با بیان اینکه بخش فیلم جشنواره شامل دو بخش مسابقه و جنبی است، اظهار داشت: بخش های دیگر نیز با دارا بودن قوانین خاص خود در جشنواره شرکت داده شده اند و در روز اختتامیه جشنواره جوایزی به بهترین فیلم، فیلمنامه، کارگردان، پوستر و عکس اهدا می شود.

وی یادآور شد: روز پنج شنبه در شهرستان مریوان تور عکاسی با حضور هنرمندان شرکت کننده در این دوره از جشنواره به سرپرستی مسعود مراد سلیمی از اساتید عکاسی کردستان و ایران انجام می شود.

ثنایی گفت: روز سه شنبه ادامه برنامه ها با حضور معاون امور سینمای و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرعامل انجمن سینما جوانان ایران و مسئولان و مدیران استانی در سنندج دنبال می شود.

یازدهمین دوره جشنواره منطقه ای سینمای جوانان ایران با عنوان "کوسالان" ویژه هنرمندان استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، زنجان، گیلان، همدان، مرکزی، کردستان و کرمانشاه در چهار بخش فیلم کوتاه، فیلمنامه، عکس و پوستر فیلم از امروز در سنندج آغاز و تا 16 تیرماه ادامه خواهد داشت.