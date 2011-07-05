عملیات راه آهن شیراز - بندرعباس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی پیش از ظهر سه شنبه در جریان این مراسم در شهرستان جهرم بیان کرد: امروز دولت دو هزار و 800 میلیارد تومان مسکن مهر و یک هزار و 200 میلیارد تومان پروژه راه آهن در استان فارس سرمایه گذاری شده است.

علی نیکزاد بیان کرد: 10 هزار کیلومتر راه آهن داریم که هفت هزار و 500کیلومتر در دست احداث است و 820 کیلومتر امسال به بهره برداری می رسد.

وی همچنین از بخش خصوصی در استان فارس دعوت کرد که در توسعه آزادراه ها و.. سرمایه گذاری کنند و افزود: اگر آزادراه ها در استان فارس درصد کمی را به خود اختصاص داده باید بخش خصوصی را به این حوزه وارد کنیم و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بخش لازم است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین از مجری طرح راه آهن نیز خواست که هر 15 روز گزارشی از مسائل و امور را به استاندار ارائه دهد.

در ادامه مراسم نماینده مردم شهرستان جهرم در مجلس نیز بیان کرد: امروز شاهد یکی از پروژه های مهم کشور هستیم.

محمد رضا رضایی تصریح کرد: مسیری است که می تواند شمال به مرکز و جنوب را به هم متصل کند و آسان ترین و کم هزینه ترین مسیر نیز محسوب می شود.

راه آهن شیراز - لار – جهرم - بندر عباس با مشارکت 85 درصدی و سرمایه گذاری بالغ بر 12 هزار میلیاردی بخش خصوصی، به طول 600 کیلومتر و در مدت 36 ماه اجرا خواهد شد.