شمارش معکوس برای پایان عصر شاتلها/ ماموریت آتلانتیس تأیید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آخرین پرواز شاتل روز جمعه 8 جولای ساعت 11:26 به وقت محلی (19:56 به وقت ایران) از پایگاه کیپ کارناوال در مرکز فضایی کندی در فلوریدا انجام می شود تا به این ترتیب آغازی برای پایان عصر شاتلها رقم بخورد.

"داگ هارلی"، خلبان آخرین ماموریت عصر شاتلها است. وی در خصوص این ماموریت به مزاح گفت: "پرواز شاتل به معنی هل دادن بیش از 2 هزار تن بار در فضا است. به نظرتان می رسد که این کار را به آسانی انجام می دهیم اما اصلاً اینطور نیست."

پس از حادثه شاتل کلمبیا که در فوریه 2003 هنگام بازگشت به زمین دچار سانحه دلخراشی شد که با مرگ 7 سرنشین آن پایان یافت، تمام ماموریتهای بعدی شاتلها متوقف شد. به این ترتیب تنها وسیله ای که فضانوردان را به ایستگاه فضایی بین المللی منتقل می کرد، کپسول روسی سایوز بود.

مشکل کپسول سایوز این است که در هر ماموریت تنها می تواند سه سرنشین را به ایستگاه حمل کند. سرانجام در سال 2005 ناسا بار دیگر با پرتاب دیسکاوری، ماموریتهای فضایی شاتل را از سر گرفت و از آن زمان تا به امروز به مدت 6 سال پیاپی سه شاتل باقیمانده (دیسکاوری، اندیور و آتلانیس) را به ایستگاه فضایی فرستاده است. اکنون ناسا تنها چند روز به بستن آخرین سکوی پرتاب شاتلها پیش رو دارد.

قرار است آتلانتیس در این سفر "ماموریت سوخت گیری دوباره روباتیک" (Robotic Refuelling Mission) را به ایستگاه فضایی منتقل کند. این سیستم برای سوخت گیری ماهواره های فضایی آزمایش خواهد شد.

همچنین اتاقک چندعملکردی "رافائلو" که حداقل چهار تن وزن دارد از دیگر تجهیزاتی است که در آخرین ماموریت شاتل به ISS حمل خواهد شد.

سرنشینان این شاتل چهار فضانورد به نامهای "کریس فرگوسن" (فرمانده شاتل)، "داگ هارلی" (خلبان)، "رکس والهیم" و "سندی مگنوس" (مختصصان ماموریت) هستند که در ماموریت 12 روزه STS-135 برنامه های فشرده ای را انجام خواهند داد.

ویژگی آخرین پرواز شاتل در "لوگویی" است در روی این فضاپیما نقاشی شده است. این لوگو، طرحی در بزرگداشت 30 تاریخ شاتلها است.

ایده ساخت شاتلها را یک مهندس مرکز فضایی جانسون در هاستون به نام "بلیک دامسنیل" ارائه کرد. این دومین بار است که یک شاتل همراه با یک لوگوی نقاشی شده پرواز می کند.

اولین بار، در آخرین ماموریت شاتل اندیور اتفاق افتاد. در این ماموریت بر روی یکی از مخازن سوخت این شاتل که در اثر توفان کاترینا در سال 2005 آسیب دیده بود یک لوگو نقاشی شد.

برنامه های آخرین ماموریت شاتل



به نوشته سایت NextMe، بر طبق جدول زمانبدی شده، آتلانتیس 8 جولای پرتاب می شود و 10 جولای به ایستگاه فضایی بین المللی متصل می شود.

یک روز بعد، یعنی در 11 جولای، اتاقک "رافائلو" جایگزین اتاقک "هارمونی" می شود. 12 جولای، تنها برنامه پیاده روی فضایی این ماموریت برای تعمیر پمپ سوخت گیری موجود در ایستگاه فضایی انجام می شود.

شاتل روز 18 جولای از ایستگاه جدا می شود و 20 جولای با فرود در مرکز فضایی کندی رسماً به عصر شاتلها پایان می دهد.

تاریخچه آتلانتیس

آتلانتیس، چهارمین شاتل ناسا است که در مارس 1985 ساخته شد و اولین شاتلی است که در سال 1999 مجهز به سیستم ارتباطات هوایی دیجیتال شد.

این شاتل در بزرگداشت اولین ناو اقیانوس شناسی آمریکا آتلانتیس نامگذاری شد و اولین پرواز خود را در 13 اکتبر 1985 انجام داد.

فرماندهی این ماموریت را که Sts 51-J نام داشت و با اهداف نظامی انجام می شد "کارل بابکو" به عهده داشت. از آنزمان تاکنون آتلانتیس در مجموع 32 پرواز انجام داده است که بسیاری از آنها نقش مهمی در اکتشافات فضایی داشته اند.

در سال 1989 این فضاپیما اولین کاوشگر فضایی را به سوی یک سیاره دیگر پرتاب کرد. در حقیقت، همراه با دو ماموریت آتلانتیس، کاوشگر "ماژلان" مستقیماً به سمت سیاره زهره (ونوس) و کاوشگر "گالیله" به سمت سیاره مشتری پرتاب شدند.



همچنین، آتلانتیس در ژوئن 1985 برای اولین بار در کنار ایستگاه فضایی روسی "میر" پهلو گرفت. این شاتل در مجموع 7 پرواز را به ایستگاه میر انجام داد و در یکی از ماموریتها با خود یک اتاقک تبادل فضانورد را به این ایستگاه برد.

اکنون این شاتل آماده است که سی و سومین ماموریت خود را آغاز کند.

اظهارات رئیس ناسا

به نوشته "مدیا ایناف"، چارلز بولدن، رئیس آژانس فضایی آمریکا در آستانه آغاز آخرین ماموریت شاتل اظهار داشت: "من به عنوان فضانورد سابق و رئیس فعلی ناسا اینجا هستم تا بگویم که پیشگامی آمریکا در فضا حداقل برای نیم قرن آینده ادامه خواهد یافت."

رئیس ناسا با تاکید بر اینکه 8 جولای، پرواز وداع با عصر شاتل انجام می شود، افزود: "این پایان برنامه شاتلهای فضایی است اما به معنی پایان ناسا و یا پایان فضاپیماهای با سرنشین ناسا نیست. ناسا برنامه ای قوی برای اکتشاف، توسعه فناوری و تحقیقات علمی فضایی دارد که در سالهای آینده آنها را پیگیری خواهد کرد."

برای مثال، ناسا در حال طراحی فضاپیماهایی است که بتوانند انسان را به مریخ و سایر اجرام منظومه شمسی برسانند.

همچنین ناسا مشغول ساخت فضاپیمایی با عنوان "وسیله سرنشین دار چند منظوره" (Multi-Purpose Crew Vehicle) است که برپایه پروژه کپسول "اوریون" بوده و قادر است چهار فضانورد را برای یک ماموریت حداکثر 21 روزه به فضا ببرد.

تصاویری از آخرین شاتل

در روزهای اخیر بسیاری از سایتهای خبری و در راس همه سایت ناسا عکسها و تصاویر ویژه ای در بزرگداشت 30 سال تاریخ شاتلها و آخرین وداع با عصر این فضاپیماها را منتشر کرده اند:

اولین پرواز با سرنشین آتلانتیس- در این ماموریت که STS-51J نام داشت "کارول جی. بابکو" (فرمانده)، "رونالد جی. گراب" (خلبان)، "دیوید سی. هیلمرز" و "ویلیام ای. پیلیز" (متخصصان ماموریت) شرکت داشتند

قبل از پرتاب اولین شاتل (شاتل کلمبیا)- "باب کریپن" (راست) یک فنجان قهوه می نوشد و "جان یانگ" (فرمانده) صبحانه می خورد

فضانوردان ماموریت STS-135 (آخرین ماموریت آتلانتیس)- فرمانده کریس فرگوسن (مرکز راست)، خلبان داگ هارلی (مرکز چپ)، "رکس والهیم" و "سندی مگنوس"

مهندسان، تکنسینها و فضانوردان آخرین ماموریت آتلانتیس در کنار این شاتل در حالی که پارچه نوشته "ما پشت تو هستیم، آتلانتیس!" را در دست گرفته اند

موشکهای شتاب دهنده شاتل آماده اتصال به آتلانتیس

آتلانتیس در سکوی پرتاب

هواپیمایی که فرمانده و خلبان شاتل را برای بازبینی به سکوی پرتاب آورده است

دو فضانورد فرود آمده اند

تکنسینها و مهندسان ناسا به منظور انتقال کمترین آلودگی به فضانوردان از ماسک استفاده می کنند

فضانوردان از هواپیما پیاده می شوند