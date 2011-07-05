اظهارات صریح وزیر علوم درباره جزئیات رفع اختلاط دانشجویان در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو امروز سه شنبه در جمع روسای دانشگاهها در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه حرکت به سمت اسلامی تر شدن دانشگاهها رکن اصلی سیاستهای وزارت علوم است گفت: از حرکت به سمت اسلامی تر شدن دانشگاهها عقب نشینی نخواهیم کرد حال هر چه می خواهند جو بسازند. ما با آن آقا بالاسری معامله کرده ایم و او بهترین تاجر است. قائل به این هم نیستیم که آخرت خود را به خاطر دنیای احدی بفروشیم.

وزیر علوم کابینه دهم با یادآوری اینکه اولین محور برنامه هایی که به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است اسلامی شدن دانشگاهها بوده است، گفت: در روز معارفه ام گفتم که دغدغه دین دارم. البته اسلامی شدن دانشگاهها دو رکن دارد یکی محتوا و منابع و دروس که باید اسلامی شوند و دیگری ظاهر و نمادها که باید درست شوند. در اسلامی شدن دانشگاهها اصل بر اسلامی شدن محتواست اما از آنجا که عمده مسئولیتمان آنقدر نیست که بگوییم اول محتوا را درست می کنیم و بعد به ظواهر و نمادها می رسیم، لذا همزمان با اسلامی کردن محتوا در زمینه اسلامی شدن نمادها و ظواهر نیز ورود پیدا می کنیم.

کامران دانشجو در ارائه تحلیل خود از موضوعات اصلی روزهای اخیر رسانه های کشور گفت: بالاخره موضوع اسلامی شدن دانشگاهها موضوع اصلی رسانه هایمان شد. این خوب است اما خواهش می کنم از دریچه صداقت به آن نگاه کنید. سیاست اگر عین دیانت است نمی تواند با صداقت تعارض داشته باشد.

اختلاط زن و مرد حرام است

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در برشماری و جمع بندی نظرات چند تن از مراجع عظام تقلید درباره اختلاط زن و مرد در محیط آموزشی گفت: اختلاط حرام است حال مرتب بروند روانشناس بیاورند و اختلاط زن و مرد را توجیه کنند. برخی می گویند حضرت امام (ره) فرموده اند که نباید بین زن و مرد دیوار بکشیم. چه کسی گفته که ما می خواهیم دیوار بکشیم؟

جداکردن دختران و پسران در کلاسهای عمومی چه اشکالی دارد؟

وی افزود: جدا کردن دختران و پسران در کلاس های عمومی و در کلاس هایی که تعداد دختران و پسران به حدی است که بتوان جدایشان کرد چه اشکالی دارد. آنها که ناراحتند آیا می میرند؟ باز هم تعداد مخالفان انگشت شمار است. فردی از VOA و BBC درباره اختلاط و مزایای اختلاط زن و مرد صحبت می کند اما ما آموزه های دینی را از مراجع یاد گرفته ایم و نگاهمان نیز به مراجع است.

طرح تفکیک جنسیتی در وزارت علوم وجود ندارد

وی تاکید کرد: در وزارت علوم و دانشگاههایمان طرحی به عنوان طرح تفکیک جنسیتی به صورت مدون وجود ندارد. اسلامی شدن دانشگاهها را بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین نامه حدود شئونات اسلامی دنبال می کنیم. واژه تفکیک جنسیتی نه از ما است و نه در وزارت علوم مدون شده است.

می خواهیم زنان و مردان در کلاسهای درس در 2 ردیف جداگانه بنشینند

وزیر علوم نگاه دلسوزان دین را به مصوبه 24 سال گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اینکه دانشجویان زن و مرد لازم است در کلاس های درس در دو ردیف جداگانه بنشینند دانست و گفت: کاری که می خواهیم بکنیم این است که دانشجویان زن و مرد در کلاس های درس در دو ردیف جداگانه بنشینند پس دیوار نمی خواهیم بکشیم و مشارکت زن و مرد در امور پژوهشی و علم و دانش را هیچکس مخالفتی ندارد بلکه مناسبات بین زن و مرد به سبک غربی را اختلاط می گوییم.

جداکردن کلاسهای زنان و مردان در صورت عدم مشکل بودجه

وی به مصوبه دیگری از شورای انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: هر گاه در دانشگاهی جداکردن کلاس های مخصوص زنان و مردان ممکن باشد و مشکلی از نظر بودجه و کیفیت تحصیل ایجاد نکند کلاسها باید جدا شوند این یک قانون است حال اگر دانشگاهی تشخیص داد که مشکلات بودجه ای برایش ایجاد نمی شود و تعداد دختران و پسران نیز آنقدر هستند که بتوانند کلاسهایشان را جدا کنند خوب جدا برگزار شود.

دانشجو تأکید کرد: بله این کار را انجام می دهیم. می خواهیم کلاس های درسی دانشگاه را اگر امکانات برگزاری جداگانه کلاس های زن و مرد وجود ندارد به این ترتیب برگزار کنیم که دختران و پسران در دو ردیف جداگانه بنشینند اما اگر در جایی امکاناتش وجود دارد کلاس های زن و مرد را جدا برگزار کنیم و قانون می گوید مسئول اجرای آن روسای دانشگاهها هستند اما عده ای از اینکه این قانون دارد اجرا می شود می سوزند گویا خوشحال بوده اند که این قانون که مصوب 24 سال پیش است تاکنون اجرا نشده بوده و حال می سوزند که چرا می خواهد اجرا شود.

وزیر علوم افزود: برخی می گویند حالا در دانشگاه از اختلاط زن و مرد جلوگیری کردید، کوچه و خیابان را که دانشجویان دختر و پسر با هم هستند چه کار می کنید. مگر من متولی کوچه و خیابان و پارک هستم و اصلا چرا دانشگاه را با کوچه و خیابان و پارک مقایسه می کنند.

وی متخصصین علوم دینی را بارزترین، عمیق ترین و مبارزترین شخصیت ها در تاریخ ایران اسلامی دانست و گفت: مدیون مراجع هستیم و هر چند خودشان این اصلا این ادعا را ندارند. از مراجع دینی چه کسانی می خواهند در مسائل دینی عمیق تر صحبت کنند. یکی از مسئولان اسبق مصاحبه کرده و گفته است که موضوع جلوگیری اختلاط زن و مرد باید از مراجع قانونی اش پیگیری شود از این مسئول اسبق باید پرسید که مگر قانون جلوگیری از اختلاط زن و مرد مربوط به 24 سال پیش نبوده و آیا از سوی یک مرجع قانونی تصویب نشده است؟ باید از این مسئول اسبق پرسید که چرا خودت آن را اجرا نکردی. 24 سال است این قانون روی زمین مانده و ما به عنوان وزارت علوم و دانشگاههایمان می خواهیم چیزی که 24 سال روی زمین مانده را به تدریج به اجرا بگذاریم.

وزیر علوم در پایان سخنانش به روسای دانشگاهها گفت: در ظواهر و مناسبات نیز به شما کمک می کنیم تا آنچه را که مردم، متدینین، مراجع ، خانواده ها، اساتید، دانشجویان، تشکل های دانشجویی و اساتید که قاطبه ملت ایران هستند در زمینه اسلامی شدن دانشگاه در دانشگاههایمان اجرا کنیم.

به گزارش مهر، کامران دانشجو وزیر علوم کابینه دهم در پایان سخنانش از روسای دانشگاهها پرسید که آیا شفاف تر از این می شد درباره تصمیم مان برای اجرای قانون جلوگیری از اختلاط زن و مرد در دانشگاه صحبت کرد؟

روسای دانشگاههای دولتی حاضر در سالن برگزاری این نشست با سر دادن "تکبیر" موافقت خود را با شفاف و صریح بودن وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابراز داشتند.

به گزارش مهر، این نشست با عنوان نشست روسای دانشگاههای کشور با محور دانشگاه، دین مداری و تربیت عالم ملکوتی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور در حال برگزاری است.