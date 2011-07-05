برگزاری هفته سوم "هفت شهر فیروزه ای" با محوریت جوان و خانواده

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین هفته از برگزاری طرح "هفت شهر فیروزه ای" در حالی روز جمعه 17 تیرماه در 7 نقطه شهر تهران برگزار خواهد شد که هرکدام علاوه بر برنامه های ثابت فرهنگی هنری چندین برنامه زنده را نیز در جدول برنامه خود دارند.



*بوستان ولایت (منطقه 19)



براساس این گزارش، در بوستان ولایت علاوه بر برنامه های که در قالب 7 گذر فرهنگی هنری برگزار می شوند برنامه هایی نظیر اجرای موسیقی سنتی،موسیقی پاپ،رادیو فیروزه ای ولایت،اجرای دو مسابقه ویژه بزرگسالان و کودکان و نوجوانان و نمایش کودک در جدول برنامه های این بوستان به چشم می خورد که سیامک اشعریون بازیگر سینما و تلویزیون نیز به عنوان میهمان ویژه به منطقه 19 خواهد رفت.



*بوستان ملت (منطقه 3)



در بوستان ملت نیز که اجرای برنامه های زنده آن بر عهده مسعود روشن پژوه است علاوه بر مسابقه های متنوع مخصوص کودکان و خانواده ها، اجرای تواشیح توسط گروه لیلـه القدر، موسیقی سنتی، موسیقی پاپ، رادیو فیروزه ای ملت و سخنرانی در ارتباط با موضوع هفته در کنار برنامه های متنوعی که درغرفه ها در نظر گرفته شده، پیش بینی شده است.



* فرهنگسرای اشراق(منطقه 4)



فرهنگسرای اشراق نیز که در دو هفته گذشته میزبان گروه زیادی از ساکنین منطقه 4 بوده است برای روز جمعه 17 تیرماه نیز برنامه های مختلفی را تدارک دیده است که از جمله می توان به حضور فرشید فهیم به عنوان مجری برنامه،اجرای موسیقی زنده توسط گروه حنانه،مسابقه هندوانه خوری، اجرای پانتومیم، نمایشنامه خوانی، کارگاه آموزشی همسران و سخنرانی با محوریت جوان، امید و خانواده در کنار برنامه های ثابت 7 گذر فرهنگی و هنری اشاره کرد.



* فرهنگسرای رازی(منطقه 11)



ساکنین منطقه 11 نیز این هفته همچون دو هفته قبل شاهد برنامه های متنوعی در محله خود هستند که اجرای گروه آوای دستان،مولودی خوانی به مناسبت اعیاد شعبانیه،موسیقی محلی کردستان که همراه با دف نوازی خواهد بود،برگزاری کارگاه یک هنرمند نقاش جانباز، شعر خوانی طنز توسط سعید بیابانکی،معرفی و تجلیل از یک جوان نخبه علمی که دارای چهار مدال المپیاد جهانی است و اجرای مسابقه از جمله این برنامه ها است که اجرای آنرا غلامرضا احمدی برعهده خواهد داشت.



* فرهنگسرای خاوران(منطقه 15)



در فرهنگسرای خاوران نیز ساکنین منطقه 15 می توانند شاهد اجرای برنامه توسط محمد سلوکی باشند که رادیو فیروزه ای این هفته خاوران نیز با اجرای فاطمه صداقتی و سبحان اکرامی پخش خواهد شد.اما در هفته سوم "هفت شهر فیروزه ای"، خاوران برنامه های مختلفی را تدارک دیده است که اجرای مسابقه مخصوص کودکان و بزرگسالان، شعبده بازی، تقلید صدا، سیاه بازی، اجرای موسیقی، نمایش کودک، سخنرانی با موضوع هفته در کنار برگزاری مسابقه هایی نظیر دوچرخه سواری، تیروکمان، شطرنج، دومینو، تریال(اجرای حرکات نمایشی با دوچرخه) و ... از جمله این برنامه ها هستند.



* فرهنگسرای بهمن(منطقه 16)

اجرای برنامه توسط گروه تواشیح الزهرا،اجرای نمایش کودک،دو تاز نوازی توسط دوتار نوازان خراسانی، اجرای موسیقی پاپ توسط شهرام زندی، آتش بازی، نور افشانی، مسابقه پرش با گونی و سخنرانی دکتر محمدرضا سنگری با موضوع ایام شعبانیه و موضوع هفته از دیگر برنامه های هفته سوم هفت شهر فیروزه ای در فرهنگسرای بهمن است.



فرهنگسرای بهاران(منطقه 17)



ساکنین منطقه 17 این هفته نیز ناصر خیرخواه را با عنوان مجری برنامه روی سن خواهند دید اما برای اینکه شاهد برنامه هیجان انگیزی باشند حداقل باید یک هفته صبر کنند تا اولین سینمای چهاربعدی را در محله خود ببینند. اما این هفته در بهاران علاوه بر گذرهای مختلف فرهنگی هنری شاهد اجرای موسیقی آذری توسط گروه عاشیق لار، مولودی خوانی، مسابقه، نمایش کودک، اجرای تواشیح توسط گروه طاها و سخنرانی حجت الاسلام نوربخش با موضوع جوان و خانواده خواهیم بود.



براساس این گزارش،شعار کلی هفته سوم "هفت شهر فیروزه ای" بحث "جوان،امید و خانواده" است که در بوستان ملت، بوستان ولایت، فرهنگسرای اشراق، فرهنگسرای رازی، فرهنگسرای خاوران، فرهنگسرای بهمن و فرهنگسرای بهاران به طور همزمان برگزار خواهد شد.