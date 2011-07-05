ارتقای توانمندیهای نیروهای مسلح برای هیچکس تهدید نیست

به گزارش خبرنگار مهر، دریادار حبیب اله سیاری ظهر سه شنبه در مراسم استقبال از ناوگروه چهاردهم به بندر منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در بندرعباس با بیان اینکه توانمندی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به ویژه نیروی دریایی ارتش در جهت برقراری امنیت و حفظ مرزهای ایران است، عنوان کرد: همه توانمندیهای نیروی دریایی و حضور در آبهای بین المللی فقط برای برقراری امنیت در دریاها صورت می پذیرد.

دریادار سیاری بیان داشت: نیروی دریایی این آمادگی را دارد با تمام کشورهای همسایه ارتباط نزدیک داشته باشد و رزمایشهای مشترک را در جهت آمادگی بیشتر نیروهای دریایی منطقه، با استفاده از تجهیزات روز ساخته شده در کشور برگزار کند.

فرمانده نیروی دریایی ارتش اظهارداشت: با وجود آمادگی در بین نیروی دریایی کشورهای همسایه نیازی به حضور نیروهای فرامنطقه ای و کشورهایی که به دنبال منافع خود در این منطقه تجاری هستند نیستزیرا وجود آنها باعث ایجاد چالش در منطقه است.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد راهبردی بون نیروی دریایی، افزود: همانگونه که مقام معظم رهبری فرموده اند سعی خواهیم کرد تا یک نیروی دریایی توانمند و قدرتمند در شان جمهوری اسلامی داشته باشیم.

دریادار سیاری با اشاره به اهداف ماموریت این ناوگروه و ناوگروه هایی که در آینده اعزام خواهند شد، بیان کرد: حضور در آبهای آزاد و به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی و نشان دادن توانمندی نیروی دریایی ارتش در کنار سایر کشورهای حاضر در آبهای آزاد از اهداف این ماموریتهاست.

وی دفاع از مرزهای آبی و منابع و منافع ایران در آبهای آزاد و تامین امنیت خطوط مواصلاتی در راستای حرکت مداوم چرخه اقتصادی را هم از جمله اهداف ماموریتهای ناوگروه های اعزامی عنوان کرد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش مبارزه با تروریسم دریایی را از جمله اهداف مهم ماموریتهای نیروی دریایی عنوان کرد و گفت: نیروی دریایی ایران به عنوان اولین کشور درخواست سازمان جهانی دریانوردی را جهت حضور در آبهای بین المللی و مبارزه با دزدان دریایی پذیرفت.

وی با بیان اینکه وجود کارکنان مومن، ولایت مدار و متخصص و همچنین همت والا از الزامات این ماموریتهاست، تصریح کرد: داشتن دانش به کارگیری تجهیزات نظامی در شرایط سخت به همراه تجربه به عنوان فاکتورهای مهم این ماموریتها مدنظر فرماندهان است.

دریادار سیاری عنوان کرد: نیروی دریای به دنبال حفظ منافع و منابع جمهوری اسلامی در آبهای آزاد و مبارزه با دزدان دریایی در جهت برقراری امنیت در آبراهه های بین المللی برای کشتیهای تجاری ایران و سایر کشورهاست.