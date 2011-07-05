منشاء قدرت سپاه مردم هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ دوم پاسدار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان این مطلب افزود: استراتژی حضرت امام (ره) در به ثمر رساندن انقلاب اسلامی تکیه بر توده های مردم بود و زمانی که این انقلاب به پیروزی رسید، سپاه از بطن همین مردم و با حضور اقشار مختلف شکل گرفت.

وی خاطر نشان کرد: افرادی که با تشکیل سپاه به این نهاد انقلابی وارد شدند، اساساً با انگیزه های پاک دفاع از دین، دفاع از ارزشها، دفاع از قرآن و ولایت و بدون هیچ گونه چشم داشتی، تنها با هدف ادای تکلیف و انجام وظیفه پا در عرصه گذاشتند.

جوانی با تاکید بر اهمیت نقش مردم در توفیقات سپاه پاسداران تصریح کرد: سپاه پاسداران به عنوان متولی سازماندهی نیروهای مردمی در قالب بسیج و با حفظ شاکله مردمی، هیچ گاه خود را از مردم جدا نکرد وتوانست با برخورداری از این ویژگی مهم به توفیقات مهمی دست یابد.

وی همچنین با اشاره به تشابهی که بین سپاه و پاسداران با نقشی که حضرت ابا عبدالله (ع) در دفاع از اسلام ایفا کردند اظهار داشت: حضرت ابا عبدالله حسین (ع) در دفاع از اسلام جهاد کردند، با دشمنان جنگیدند و در این راه ایثار، شهامت و فداکاری را به اوج رساندند و به تعبیری با خون خود نهال اسلام را آبیاری کردند.

معاون سیاسی سپاه افزود: سپاه پاسداران در زمانی شکل گرفت که کشور به مجموعه ای نیاز داشت که با حضور در صحنه ایثار و فداکاری از انقلاب اسلامی مراقبت و حراست کند و در راه دفاع از اسلام و ارزشها آماده جانفشانی و جانبازی باشد.

وی تصریح کرد: نقشی که سپاه از همان سالهای اول انقلاب با فداکاری و ایثار ایفا کرد مشابه حرکتی بود که حضرت امام حسین (ع) با جهاد در برابر دشمنان به منظور دفاع از اسلام انجام دادند، به همین خاطر روز ولادت بزرگ پاسدار اسلام، حضرت ابا عبدالله حسین (ع) به عنوان روز پاسدار مطرح شد و حضرت امام نیز با اشاره به همین تشابهات این نامگذاری را تحسین کردند.

جوانی سپاه را سازمانی مکتبی و انقلابی خواند و افزود: مکتبی بودن سپاه به این معنی است که روح اصلی حاکم بر آن اصول و ارزشهای دینی بوده و در میان این اصول ولایت فقیه از جایگاه ویژه ای برخوردار است.

وی خاطر نشان کرد: زمانی که سپاه پاسداران می خواهد از انقلاب و دستاوردهای آن که در راس این دستاوردها نظام مقدس جمهوری اسلامی است حفاظت کند، این نظام ولایت محور است، پس طبیعی است که پاسداران ولایت مدار باشند و تبعیت از ولایت فقیه را به عنوان امری اعتقادی قبول کنند و ولایت مداری از ابتدای تشکیل سپاه محور همه حرکتهای پاسداران می باشد.

معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه دشمنان ما با دست خود زمینه رشد و پیشرفت ما را فراهم کردند گفت: در هر عرصه ای که دشمنان ما را مورد تحریم و فشار قرار دادند و نیازهای ما را برطرف نکردند، با تکیه بر دانش توانمندیهای داخلی توانستیم آن نیاز را برطرف کنیم .

وی افزود در مورد سپاه پاسداران نیز دشمنان با این تصور که استفاده از تحریم و ایجاد محدودیت می تواند عامل فشار شده و سپاه را تضعیف کند این ابراز ناکارآمد را بکار بستند، در حالی که عملا این تحریم ها توانمندی و قابلیت های بالای سپاه را شکوفا کرده و موجبات پیشرفت و رسیدن به دستاوردهای ارزشمند تری را فراهم می کند.

جوانی در پایان گفت: امروز بحمدالله در حوزه های علمی، فنی ، صنایع دفاعی و نظامی پیشرفت های چشم گیری در کشور و همچنین در سپاه وجود دارد که بخشی از‌آنها نتیجه همین تحریم ها و محدودیت های دشمن است.

