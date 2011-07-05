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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۰۸

در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا؛

قرعه‌کشی مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی المپیک فردا برگزار می‌شود

قرعه‌کشی مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی المپیک فردا برگزار می‌شود

قرعه کشی مرحله دوم مسابقات فوتبال انتخابی المپیک 2012 لندن روز 15 تیر در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، پیش از قرعه کشی و براساس عملکرد تیم‌ها در رقابت‎های انتخابی و نهایی المپیک 2008 سیدبندی انجام شده و کشورها به این ترتیب در سیدهای یک تا چهار قرار گرفته‌اند:

سید یک: کره جنوبی، ژاپن و استرالیا
سید 2: عراق، بحرین و قطر
سید 3: عربستان، سوریه و ازبکستان
سید 4: عمان، امارات و مالزی

تیم‌ها در سه گروه چهار تیمی قرار خواهند گرفت و به شکل دوره‌ای رفت و برگشت بازی می کنند. سه تیم برتر مسقیم به المپیک صعود می کنند و تیم‌های دوم برای تعیین نماینده آسیا در بازی پلی‌آف با نمایده آفریقا در تورنمنتی متمرکز به میدان می روند.

کد مطلب 1351927

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