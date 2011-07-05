به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، پیش از قرعه کشی و براساس عملکرد تیم‌ها در رقابت‎های انتخابی و نهایی المپیک 2008 سیدبندی انجام شده و کشورها به این ترتیب در سیدهای یک تا چهار قرار گرفته‌اند:

سید یک: کره جنوبی، ژاپن و استرالیا

سید 2: عراق، بحرین و قطر

سید 3: عربستان، سوریه و ازبکستان

سید 4: عمان، امارات و مالزی

تیم‌ها در سه گروه چهار تیمی قرار خواهند گرفت و به شکل دوره‌ای رفت و برگشت بازی می کنند. سه تیم برتر مسقیم به المپیک صعود می کنند و تیم‌های دوم برای تعیین نماینده آسیا در بازی پلی‌آف با نمایده آفریقا در تورنمنتی متمرکز به میدان می روند.