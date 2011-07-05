جمشید خانیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این دو اثر گفت: «آداب جنگی کردن بلدرچین‌های نر» در قالب یک نمایشنامه نوشته شده، انتشارت تکا آن را منتشر کرده است.

وی افزود: داستان این نمایشنامه، یک روایت اجتماعی است که در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و موقعیت زمانی رویداد آن به نوعی غیرملموس در رویداد داستانی آن که روایت کننده کمین دو نفر برای به دام انداختن دوستشان است، تاثیر می‌گذارد.

وی همچنین از نگارش یک نمایشنامه جدید اجتماعی نیز خبر داد و گفت: این نمایشنامه یک درام اجتماعی است که روایتی خاص دارد و داستان آن نیز درباره گروه مستندسازی است که درباره سقوط یک دختر از طبقه چهارم یک مجتمع مسکونی مشغول تهیه گزارش هستند.

خانیان که به تازگی نمایشنامه «پنج شنبه» را نیز روانه بازار کتاب کرده است از انتشار تازه‌ترین اثر داستانی خود با نام «عاشقانه‌های یونس» خبر داد و گفت: این داستان از نخستین آثاری است که در مجموعه رمان نوجوان کانون در دست انتشارقرار گرفته است و به داستان زندگی حضرت یونس اشاره دارد. البته این کتاب به شکل محدودی در نمایشگاه کتاب امسال ارائه شد، اما به تازگی از طریق کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به صورت عمومی توزیع شده است.