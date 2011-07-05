به گزارش خبرنگار مهر، بهمن صالح‌نیا سرپرست باشگاه ملوان بندرانزلی و فرهاد پورغلامی صبح امروز سه‌شنبه در محل باشگاه ذوب‌آهن حضور یافته و در غیاب اصغر دلیلی با فرشته سموعی قائم مقام و فروتن سرپرست تیم فوتبال این باشگاه برای اخذ رضایت‌نامه جلال رافخایی مذاکره کردند.

البته با توجه به نیاز منصور ابراهیم‌زاده به رافخایی، مسئولان باشگاه ملوان بندرانزلی با پاسخ منفی مسئولان باشگاه ذوب‌آهن اصفهان برای صدور رضایت‌نامه این بازیکن مواجه شدند.

اصغر فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: وضعیت ما، بسیار خاص است و به رافخایی نیاز داریم. البته ما خواستیم باشگاه ملوان یکی از بازیکنان خود را با این بازیکن معاوضه کند اما تصمیم گیرنده نهایی مدیرعامل باشگاه است.

سرپرست تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان همچنین تاکید کرد: متاسفانه رافخایی در تمرینات حضور ندارد و من مجبورم گزارش غیبتش را به باشگاه اعلام کنم. چنین برخوردهایی از سوی یک بازیکن حرفه‌ای که یک فصل دیگر با ذوب‌آهن قرارداد دارد، درست نیست.