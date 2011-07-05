مشکلات مالکیت کتابخانه شماره یک کامیاران رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر عطاالله رستگار صبح امروز در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان کامیاران اظهار داشت: متاسفانه از سال گذشته تاکنون کتابخانه شماره یک شهر کامیاران به دلیل مسائل مالکیت زمین دچار مشکلات شده است و انتظار می رود که با پیگیری های به عمل آمده این وضعیت هرچه سریعتر ساماندهی شود.

وی پلمپ کتابخانه شماره یک کامیاران را از مشکلات موجود کتابخانه های عمومی در این شهرستان ذکر کرد و افزود: تلاش هایی توسط برخی مسئولان برای حل این مسئله در حال انجام است که امیدواریم خیلی سریع به نتیجه برسد و مردم کامیاران بتوانند از این مکان فرهنگی به بهترین شکل ممکن بهره برداری کنند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کردستان توسعه کتابخانه های عمومی را در گرو همکاری و تعامل بیشتر سایر سازمان ها و ادارات دولتی با این نهاد فرهنگی ذکر کرد و افزود: همه باید با همدلی ظرفیت های فرهنگی استان کردستان به ویژه شهرستان کامیاران را بیش از پیش شکوفا سازیم.

رستگار اضافه کرد: راه اندازی کتابخانه های عمومی مشارکتی به منظور توسعه فعالیت کتابخانه ها در نقاط دوردست به ویژه روستایی از اولویت های اداره کل کتابخانه های عمومی استان کردستان است که این امر در نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی در میان اقشار مختلف جامعه تاثیرگذار است.

شهرستان کامیاران دارای چهار باب کتابخانه عمومی نهادی و پنج باب کتابخانه عمومی مشارکتی است.