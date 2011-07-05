منچستر یک میلیون مایل با بارسا فاصله دارد/ آرسنال حریف ما نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد در دیدار پایانی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 3 بر یک مقابل بارسلونا تن به شکست داد که این دومین شکست آنها طی سه فصل حضور در فینال سال های اخیر بوده است. پل اسکولز در پایان این دیدار از بازیگری فوتبال خداحافظی کرد و به جرگه مربیان من یونایتد پیوست.

وی در گفتگو با "میرر فوتبال" اظهار داشت: من آن بازی را دوباره نگاه نکرده ام. اما باید بگویم آن شبی که ما به بارسلونا باختیم، یک میلیون مایل با این تیم فاصله داشتیم. تنها تفاوتی که این فینال با فینال قبلی با بارسلونا داشت این بود که آن دفعه با نتیجه 2 بر صفر به این تیم باختیم. در حال حاضر بین منچستریونایتد و بارسلونا فاصله بسیار بزرگی وجود دارد و من مطمئنم که مربی (سرآلکس فرگوسن) طرح هایی در سر دارد تا این فاصله ها را از میان بردارد.

اسکولز افزود: شکی نیست که بارسا می تواند محک خوبی برای هر تیمی باشد. باید دست ها را به نشانه تسلیم مقابل این تیم بالا گرفت البته شما دوست ندارید این کار را انجام دهید. شما دوست ندارید این برتری را تایید کنید اما آنها برترین هستند. همانگونه که دو سال قبل در دیدار پایانی بهتر از ما بودند. با این حال باید کار کرد تا به سطحی رسید که آنها در حال حاضر در آن قرار دارند.

"پل اسکولز" فصل گذشته با منچستریونایتد به عنوان نوزدهمین قهرمانی رقابت های لیگ برتر دست پیدا کرد. این قهرمانی سبب شد تا رکورد لیورپول در فوتبال انگلستان شکسته شود. فرگوسن اکنون در نظر دارد تا پیش از اینکه از فوتبال خداحافظی کند برای بار آخر جام قهرمانی اروپا را روی سر ببرد.

ملی پوش پیشین تیم فوتبال انگلستان تصریح کرد: فکر می کنم نزدیک ترین تیم به بارسلونا تیم فوتبال منچستریونایتد است. به نظر من اکنون زمان بزرگ ترین چالش مربیان است. فرگوسن از این پس بر روی بارسا متمرکز می شود و سعی می کند که فاصله را از میان بردارد. البته من فکر می کنم این بزرگ ترین چالش برای همه ما هم هست. نه فقط کادر مربیگری که بازیکنان و دیگر اعضای تیم هم در این چالش حضور دارند.

اسکولز گفت: نمی دانم مربی ما تا چه میزان می خواهد به حرکت خود ادامه دهد اما مقصد مشخص است. فرگوسن همه تابستان به بارسلونا فکر خواهد کرد و اینکه چطور می شود مقابل این تیم ایستادگی کرد. بعضی از بازیکنان شاید یک روز پس از شکست، آن را از یاد برده باشند اما من چنین نیستم. درس هایی چون این، همواره با شما باقی می ماند. شما فکر می کنید که وضع می تواسنت متفاوت تر از این باشد. من مطمئنم فرگوسن از زمانی که سوت پایان بازی به صدا درآمد به این موضوع فکر می کند که در فینال فصل آینده باید چه روشی را در پی بگیرد.

اسکولز 35 ساله با اشاره به دیدار تیم های بارسلونا و منچستریونایتد در رم اظهار داشت: بد بود. ما در بازی با باسا در ومبلی حاضر شدیم تا شکست دو سال قبل را جبران کنیم و نتوانستیم و حالا باید کاری کنیم که این فاصله برداشته شود.

تیم فوتبال آرسنال در مرحله حذفی یک چهارم نهایی می توانست بارسا را در خانه حذف کند اما نیکلاس بنتنر موقعیتی طلایی را از دست داد.

وی در خصوص دیدار تیم های آرسنال - بارسلونا گفت: اگر شما به آن دوبازی نگاه کنید، آن بازی ها می توانستند هر نتیجه ای در برداشته باشند. در بازی رفت که در ورزشگاه امارات برگزار شد، بارسلونا می توانست در همان نیمه نخست از دور رقابت ها کنار برود و آن وقت شما درباره آرسنال صحبت می کردید، تیمی که چه بسا بهترین نمایش فوتبال را در انگلستان دارد. آرسنالی ها جذاب ترین فوتبال را در انگلستان بازی می کنند.

اسکولز در پایان گفت: من فکر می کنم اصلی ترین رقیب منچستریونایتد در رقابت های این فصل، تیم های چلسی و منچسترسیتی هستند. من هرگز در خصوص مربی جدید چلسی (آندره ویلاس بوآس) چیزی نشنیده ام اما از طریق رسانه ها شنیده ام که آنها برای قهرمانی آماده می شوند. او از آن دسته کسانی هست که می دانند چه می خواهند و تحت نظر خوزه مورینیو و بابی رابسون آموزش دیده است. من سیتی هنوز یارگیری خود را آغاز نکرده اما من فکر می کنم آنها در این فصل مدعی خواهند بود. آرسنال هم که فقط تعارف می کند.