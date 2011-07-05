به گزارش خبرگزاری مهر، امروز ساعت 9 صبح امروز سه شنبه 14 تیرماه، یازدهمین دوره جشنواره منطقه ای سینمای جوان ـ فصل دو (تابستان) با عنوان کوسالان، با پیام جواد شمقدری معاون امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران در محل مجتمع فرهنگی و هنری فجر شهرستان سنندج افتتاح شد.

متن پیام معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران به این شرح است: بسم رب الجمیل/ با نام و یاد آن یگانه هستی که به یک کرشمه هنرنمایی نمود و جهان و جهانیان را آفرید و با درود و سلام به همه فرهیختگان عرصه فرهنگ و هنر که در پرتو سینما با خلق فضایی لطیف و شریف باعث اتحاد، همدلی و قرابت هرچه بیشتر نفوس بشری می‌گردند.

هنرمندان عزیز! نیک می‌دانید که سینما این قابلیت را دارد که با نگاه و پردازش فهیم و فرهنگی خود به تنهایی بار عمده‌ای از رسالت تعلیم و تربیت را به دوش بکشد و با تأثیر جدی خود، چراغ علم و دانش و معنویت را در دل ها بیفروزد. در عصر حاضر ما با دنیایی از هجوم اطلاعات و پیام ها مواجه هستیم و هر لحظه با فناوری‌های جدیدتر بر این برهه افزوده می‌شود و در این میان حفظ بنیان های قومی ، فرهنگی ، انسانی و اجتماعی با چالش‌های فراوانی رو به روست ، استفاده از علم و فناوری رسانه ای به همراه درک دقیق و فهم روشن از فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی و رسالت تاریخی خود، از ضروری ترین امور به شمار می رود.

در این راستا جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان زمینه و بستر مناسبی است برای عرضه و تبادل اندیشه‌ها و تجربه‌های هنرمندان، فیلمسازان ، عکاسان و فیلمنامه نویسان جوان. چه بسا از این طریق استعدادهای فراوانی کشف گردد و شاهد معرفی و شکوفایی هنرمندان ارزشمندی در عرصه سینما باشیم. سینماگرانی که با خلق آثار ماندگار دریچه‌ای جدید به باغ زیبای معارف الهی و هویت ملی بگشایند و در زدودن زشتی ها و ناپاکی ها از جامعه سهمی داشته باشند. با آرزوی توفیق برای همه هنرمندان شرکت‌کننده و برگزارکننده یازدهمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان، فصل دو، کوسالان.