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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۶

موسوی در گفتگو با مهر:

صدور کارت صلاحیت حرفه ای برای 3100 قالیباف گلستان

صدور کارت صلاحیت حرفه ای برای 3100 قالیباف گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان گفت: از ابتدای سال 1389 تاکنون تعداد سه هزار و 126 کارت صلاحیت حرفه ای قالی بافی برای شاغلان این حرفه در استان صادر شده است.

سید عباس موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کارت با هماهنگی بعمل آمده و توافقات حاصله با سازمان بازرگانی و نمایندگی مرکز فرش ایران در استان گلستان و اتحادیه های فرش دست باف صادر شد.

وی عنوان کرد: این کارت برای افراد شاغل در کارگاههای شناسه دار قالی بافی استان کارت صلاحیت حرفه ای صادر شده است.

موسوی اظهار داشت: در راستای تأمین آتیه شاغلین این صنعت و استفاده از مزایای بیمه ای، دارندگان این کارت می توانند با مراجعه به ادارات تأمین اجتماعی در سراسر استان و ارائه کارت صلاحیت حرفه ای در رشته قالی بافی از مزایای آن بهره مند شوند.

طبق آمار بیش از 125 هزار قالیباف در گلستان فعالیت دارند.
کد مطلب 1351938

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