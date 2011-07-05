صدور کارت صلاحیت حرفه ای برای 3100 قالیباف گلستان

سید عباس موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کارت با هماهنگی بعمل آمده و توافقات حاصله با سازمان بازرگانی و نمایندگی مرکز فرش ایران در استان گلستان و اتحادیه های فرش دست باف صادر شد.

وی عنوان کرد: این کارت برای افراد شاغل در کارگاههای شناسه دار قالی بافی استان کارت صلاحیت حرفه ای صادر شده است.

موسوی اظهار داشت: در راستای تأمین آتیه شاغلین این صنعت و استفاده از مزایای بیمه ای، دارندگان این کارت می توانند با مراجعه به ادارات تأمین اجتماعی در سراسر استان و ارائه کارت صلاحیت حرفه ای در رشته قالی بافی از مزایای آن بهره مند شوند.

طبق آمار بیش از 125 هزار قالیباف در گلستان فعالیت دارند.