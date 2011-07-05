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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۲:۵۷

هزاران ختم قرآن به نیت سلامتی و تعجیل در فرج امام عصر(عج )

هزاران ختم قرآن به نیت سلامتی و تعجیل در فرج امام عصر(عج )

رادیو قرآن با همکاری سازمان دارالقرآن الکریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی طرح هزاران ختم قرآن به نیت سلامتی و تعجیل در فرج امام عصر(عج ) را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، طرح هزاران ختم قرآن به نیت سلامتی و تعجیل در فرج امام عصر(عج ) از اول تا 15 شعبان المعظم برگزار می‌شود .

بنا بر اعلام ستاد برگزاری طرح هزاران ختم قرآن کریم ارادتمندان و محبان اهل بیت (ع) می‌توانند با پذیرش قرائت حداقل یک جزء از قرآن کریم در این طرح عظیم سهیم باشند.

علاقمندان جهت ثبت نام در این طرح می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.Radioquran.ir ، ارسال پیام کوتاه به سامانه پیام کوتاه 30000100 و یا از طریق دو شماره تلفن 55935757 - 55955767 - 021 اقدام به ثبت نام کنند.

کد مطلب 1351945

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