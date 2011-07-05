طرح ارتقا امنیت و انضباط اجتماعی در همدان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی معصوم بیگی در مراسم آغاز طرح ارتقا ‌امنیت و انضباط اجتماعی در ستاد فرماندهی انتظامی استان همدان گفت: این طرح در ابتدای سال جاری در ستاد فرماندهی انتظامی استان مطرح و در چندین شهرستان استان همدان اجرا شد که نتایج بسیار مثبتی را نیز به همراه داشت.

مهدی معصوم بیگی اظهار داشت: در عملیات‌ پنهان و آشکار این طرح، بیش از 120 تیم در حوزه‌ها و تخصص‌های مختلف شامل پلیس آگاهی، پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس اطلاعات و امنیت اخلاقی، پلیس راهور و پلیس انتظامی حضور خواهند داشت.

وی با بیان اینکه عملیات شناسایی پنهان این طرح بیش از 45 روز طول کشید، عنوان کرد: عملیات آشکار این طرح نیز به مدت سه روز در همدان به اجرا درخواهد آمد.

فرمانده نیروی انتظامی استان همدان برخورد با اراذل و اوباش، برخورد با مزاحمان نوامیس مردم، برخورد با موتورسواران متخلف، برخورد با متهمان فراری، جمع‌آوری دیش‌های ماهواره و ارتقا امنیت اخلاقی و افزایش احساس امنیت و رضایتمندی مردم را از جمله اهداف این طرح بیان کرد.

350 طرح اجتماعی در استان همدان اجرا شده است

معصوم بیگی از اجرای 350 طرح از ابتدای سال جاری در استان همدان خبر داد و گفت: این طرح‌ها در زمینه‌های مختلف در استان همدان به اجرا درآمده که نتایج بسیار خوبی به همراه داشته است.

وی با اشاره به شاخص‌های امنیتی استان در سه ماه ابتدای سال اظهار داشت:‌ در سه ماهه ابتدای سال در قتل 20 درصد، کیف‌قاپی 27 درصد و سایر جرایم هفت درصد کاهش مشاهده می شود.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اینکه اجرای طرح پنهان کمکی برای اجرای عملیات آشکار است و تمام زوایای پنهانی که نیاز به شناسایی دارد را مشخص می‌کند، برنامه هایی به لحاظ عملیات اطلاعاتی و پنهان ایجاد شد که نتایج آن را در عملیات آشکار شاهد خواهیم بود.

وی از برخورد با هنجار شکنان خبر داد و گفت: برخورد نیروی انتظامی با مردم کریمانه خواهد بود ولی با هنجارشکنان به شدت برخورد خواهد شد.

معصوم بیگی عنوان کرد: افراد حاضر در این طرح از نیروهای آموزش دیده‌ای هستند که در دوره توجیهی این طرح نیز شرکت کرده‌اند.