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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۵

30 مبلغ در ایام فراغت تابستان به لردگان اعزام شدند

30 مبلغ در ایام فراغت تابستان به لردگان اعزام شدند

لردگان - خبرگزاری مهر: کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی لردگان از اعزام 30 مبلغ در اوقات فراغت تابستان به مناطق مختلف این شهرستان خبر داد.

عباس بابامیر ساطحی  در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن فصل تابستان و به منظور غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان 30 مبلغ از سوی تبلیغات اسلامی لردگان به مناطق مختلف این شهرستان اعزام شدند.

وی افزود: این افراد شامل 18 روحانی از دفتر تبلیغات اسلامی قم، 10 روحانی از طرح هجرت بلند مدت و یک روحانی از طرف اوقاف است.
 
کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی لردگان تصریح کرد: در این ایام برنامه های مختلفی شامل اقامه نماز، آموزش قرآن، جلسات پرسش و پاسخ، برنامه های ورزشی، پژوهشی، احکام، عقاید و ... برای نوجوانان و جوانان توسط روحانیون اعزامی اجرا می شود.
 
کد مطلب 1351953

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