30 مبلغ در ایام فراغت تابستان به لردگان اعزام شدند

عباس بابامیر ساطحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن فصل تابستان و به منظور غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان 30 مبلغ از سوی تبلیغات اسلامی لردگان به مناطق مختلف این شهرستان اعزام شدند.

وی افزود: این افراد شامل 18 روحانی از دفتر تبلیغات اسلامی قم، 10 روحانی از طرح هجرت بلند مدت و یک روحانی از طرف اوقاف است.

کارشناس امور فرهنگی تبلیغات اسلامی لردگان تصریح کرد: در این ایام برنامه های مختلفی شامل اقامه نماز، آموزش قرآن، جلسات پرسش و پاسخ، برنامه های ورزشی، پژوهشی، احکام، عقاید و ... برای نوجوانان و جوانان توسط روحانیون اعزامی اجرا می شود.

