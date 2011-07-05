سمینار تخصصی گذر به نسخه 6 آدرس های اینترنتی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طی چند ماه اخیر اقدامات اساسی در خصوص تعیین مکانیزم‌های گذر از IPv4 به IPv6 و پیاده‌سازی آنها در سازمان فناوری اطلاعات ایران صورت گرفته است.

این اقدامات که می تواند سر منشاء تغییرات شگرفی در شبکه ارتباطی کشور شود بدون همکاری و همیاری سایر شرکتها، نهادها و سازمانهای مرتبط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات میسر نخواهد بود. از اینرو سازمان فناوری اطلاعات ایران قصد دارد برای ارتقای دانش و اطلاع رسانی درباره اقدامات انجام شده، سمیناری تخصصی تحت عنوان گذر به IPv6 در ایران برگزار کند.

مهمترین اهداف این سمینار تخصصی که روز دوشنبه بیستم تیرماه جاری در محل تالار شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می شود، ایجاد فضایی برای تبادل نظر و آشنایی مدیران، متخصصان و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات با مکانیزم های گذر به نسخه جدید آدرس های اینترنتی و لزوم پیاده سازی آن در دستگاههای ذیربط خواهد بود.

همچنین تشویق سازمانها و شرکتهای ذیربط برای پیوستن به این اقدام ملی با تخصیص اعتبارات لازم جهت پیاده سازی و اجرای IPv6 و اعزام کارشناسان برای گذراندن دوره آموزشی و شرکت در سمینارهای داخلی و خارجی از دیگر اهداف این سمینار اعلام شده است.

به گزارش مهر، همکاری با دانشگاهها و مراکز آموزشی جهت تدوین مکانیزم های گذر به IPv6 و تعریف پروژه های دانشجویی بمنظور ارتقاء دانش اساتید و دانشجویان و ارائه گزارشی از وضعیت گذر در کشور و مقایسه آن با برخی از کشورهای جهان از دیگر برنامه های این سمینار عنوان شده است.