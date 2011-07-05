انگیزه "سیسو" می تواند به ماهان کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افضلی سپاهان صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت : در سفری که به برزیل داشتم چند بازیکن مطرح این کشور را به عنوان گزینه های خود انتخاب کردم . در پایان به این جمع بندی رسیدیم که سیسو می تواند به عنوان یک مهره تاثیر گزار در این فصل به ماهان کمک کند .

وی افزود : خوشبختانه پس از انجام مذاکرات اولیه با سیسو ، علاقه زیادی از وی جهت حضور در تیم فولاد ماهان سپاهان دیدم و فکر می کنم انگیزه وی بتواند به فولاد ماهان کمک کند .