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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۹

حسین افضلی:

انگیزه "سیسو" می تواند به ماهان کمک کند

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتسال فولاد ماهان گفت: "سیسو" بازیکن بزرگی است که می تواند به فولاد ماهان در راه قهرمانی کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افضلی سپاهان صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: در سفری که به برزیل داشتم چند بازیکن مطرح این کشور را به عنوان گزینه های خود انتخاب کردم. در پایان به این جمع بندی رسیدیم که سیسو می تواند به عنوان یک مهره تاثیر گزار در این فصل به ماهان کمک کند.

وی افزود: خوشبختانه پس از انجام مذاکرات اولیه با سیسو ، علاقه زیادی از وی جهت حضور در تیم فولاد ماهان سپاهان دیدم و فکر می کنم انگیزه وی بتواند به فولاد ماهان کمک کند.

سرمربی تیم فوتسال فولاد ماهان در خصوص تمرینات ماهان خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده در حال حاضر در روز دو جلسه تمرین انجام می دهیم و امیدوارم با پتانسیلی که فولاد ماهان دارد امسال جام قهرمانی را به باشگاه خود بازگردانیم.

کد مطلب 1351957

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