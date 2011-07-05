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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۳۱

مراسم یادبود امام جمعه یزد فردا در تهران برگزار می‌شود

مراسم یادبود امام جمعه یزد فردا در تهران برگزار می‌شود

مراسم ترحیم و بزرگداشت امام جمعه فقید یزد به همت شورای سیاست گذاری ائمه جمعه فردا در تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجلس ترحیم و بزرگداشت یادگار سومین شهید محراب حجت الاسلام حاج شیخ محمد علی صدوقی به همت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور و خانواده آن مرحوم، چهارشنبه پانزدهم تیرماه از ساعت 18:30 الی 20در مسجد نور تهران واقع در میدان فاطمی برگزار می‌شود.

شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور از تمام مؤمنان و ارادتمندان آن مرحوم دعوت کرده‌است تا با حضور در این مراسم ضمن برخورداری از اجر معنوی، تسلای خاطر بازماندگان و شادی روح آن فقید سعید را فراهم آورند.
 
حجت‌الاسلام حاج شیخ محمدعلی صدوقی، فرزند شهید محراب آیت‌الله صدوقی (قدس سره) یازدهم تیرماه و در سالگرد شهادت پدرشان، بر اثر بیماری دارفانی را وداع گفت.
کد مطلب 1351959

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