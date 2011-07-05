پس روی 10 کیلومتری دریاچه ارومیه/ تنها راه نجات تامین حقابه است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس عباس نژاد در نشست دریاچه ارومیه که پیش از ظهر سه شنبه در سازمان محیط زیست برگزار شد گفت: دریاچه ارومیه بیستمین دریاچه جهان و دومین دریاچه شور جهان است که در طی 15 سال گذشته هم شاهد کاهش نزولات جوی در این منطقه و هم شاهد استفاده بی رویه از آبهای سطحی و زیر زمینی اطراف آن بوده ایم.

وی افزود: در حال حاضر میزان نمک در دریاچه ارومیه به 380 تا 400 گرم در لیتر رسیده و این نمک کریستالیزه شده که این وضعیت بسیار خطرناکی است.

عباس نژاد با بیان اینکه تنها راهکار نجات دریاچه ارومیه از این وضعیت تامین 1.3 میلیارد متر مکعب آب به عنوان حقابه برای این دریاچه است گفت: در حال حاضر از 5 هزار و 700 کیلومتر مربع مساحت دریاچه ارومیه 2 هزار و 700 کیلومتر مربع آن تبدیل به شوره زار شده و ظاهر شدن گنبدهای نمکی در این دریاچه مدیریت آن را با معضلات جدی مواجه کرده است.

مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی افزود: در شمال دریاچه ارومیه پسروی کمتری نسبت به جنوب این دریاچه وجود دارد ولی قسمت های جنوبی در برخی جاها دریاچه تا 10 کیلومتر پسروی کرده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر درجه حرارت منطقه حدود 2 درجه افزایش پیدا کرده است تصریح کرد: به این ترتیب میزان تبخیر از دریاچه ارومیه با شدت بیشتری انجام می شود. لذا بایستی در حفظ آبهای حوزه دریاچه ارومیه اقدامات جدی انجام شود.

عباس نژاد با بیان اینکه انتقال آب بین حوزه ای را می توان به عنوان یکی از گزینه های مدیریت آب در دریاچه ارومیه در نظر گرفت گفت: اما نباید این موضوع باعث ایجاد وابستگی در دریاچه ارومیه به آب حوزه های اطراف شود بلکه باید با مدیریت جامع آب خود حوزه ارومیه را حفظ کنیم.

وی در خصوص پرندگان مهاجر دریاچه ارومیه گفت: با توجه به افزایش میزان نمک در دریاچه ارومیه بسیاری از پرندگان از جمله فلامینگوها که به این دریاچه مهاجرت می کنند با نشستن نمک بر پر و بال آنها دچار مشکل می شوند و امکان پرواز از آنها گرفته شده است.

به گفته مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی، این استان با احیاء و آبرسانی به مراکز و تالاب هایی که پرندگان مهاجر بیشتر به آنها مراجعه می کنند سعی در بهبود وضعیت این زیست گاهها کرده است. همچنین بسیاری از دوستداران محیط زیست با دیدن پرندگان نمک نشسته با شستشوی پر و بال آنها به رها سازی این پرندگان کمک می کنند.

وی افزود: البته جزیره های اشک و کبودان که در داخل دریاچه ارومیه قرار دارند و از نظر حیات وحش دارای اهمیت زیادی هستند تا کنون شاهد مرگ و میر پرندگان و دیگر حیات وحش نبوده است.

وی افزود: محیط زیست آذربایجان غربی اخیرا موفق شده پروژه ای را برای انتقال آب به جزایر دریاچه ارومیه با استفاده از لوله در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب کند و به زودی با 18 کیلومتر لوله کشی به جزیره اشک که یکی از سایت های مهم نگهداری گوزن زرد است آب انتقال داده می شود.

به گفته عباس نژاد برای این پروژه که در سال 90 اجرایی می شود 500 میلیون تومان اعتبار از محل اعتبارات استانی در نظر گرفته شده است.

مدیر کل محیط زیست آذربایجان غربی تصریح کرد: با استفاده از هلی کوپتر و هواپیماهای پاور کرافت وضعیت دریاچه ارومیه بررسی می شود.