به گزارش خبرنگار مهر، جشن سالگرد تأسیس باشگاه فرهنگی، ورزشی گیتی پسند اصفهان فردا شب همزمان با اعیاد شعبانیه و میلاد حضرت ابوالفضل ( ع ) برگزار می شود .

در این مراسم که همزمان با جشن پیراهن تیمهای مختلف ورزشی باشگاه گیتی پسند است جمعی از مسئولان ورزش کشور حضور دارند .

محمدرضا داورزنی و سعید درخشنده رئیس و دبیر فدراسیون والیبال، محمدرضا پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو، محمود خسروی وفا رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان و به احتمال زیاد علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال حضور دارند .

حسین شمس، محمد کشاورز و بازیکنان تیم والیبال گیتی پسند دیگر میهمانان این مراسم هستند .

فردا همچنین کلنگ بزرگترین مجموعه ورزشی خصوصی ایران و یکی از مجهزترین و پیشرفته ترین دهکده های فرهنگی ورزشی آسیا در اصفهان به زمین زده خواهد شد .