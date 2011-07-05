به گزارش خبرنگار مهر، جشن سالگرد تأسیس باشگاه فرهنگی، ورزشی گیتی پسند اصفهان فردا شب همزمان با اعیاد شعبانیه و میلاد حضرت ابوالفضل(ع) برگزار می شود.
در این مراسم که همزمان با جشن پیراهن تیمهای مختلف ورزشی باشگاه گیتی پسند است جمعی از مسئولان ورزش کشور حضور دارند.
محمدرضا داورزنی و سعید درخشنده رئیس و دبیر فدراسیون والیبال، محمدرضا پولادگر رئیس فدراسیون تکواندو، محمود خسروی وفا رئیس فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان و به احتمال زیاد علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال حضور دارند.
حسین شمس، محمد کشاورز و بازیکنان تیم والیبال گیتی پسند دیگر میهمانان این مراسم هستند.
فردا همچنین کلنگ بزرگترین مجموعه ورزشی خصوصی ایران و یکی از مجهزترین و پیشرفته ترین دهکده های فرهنگی ورزشی آسیا در اصفهان به زمین زده خواهد شد.
دهکده فرهنگی ورزشی گیتی پسند اصفهان از چندین پروژه ورزشی تشکیل می شود که دومین سالن ورزشی بزرگ دنیا از جمله این پروژه هاست.
نظر شما