1650 هیئت مذهبی در همدان جشنهای ماه شعبان را برگزار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر صحرانورد اظهارداشت: این برنامه ها به منظور گرامیداشت سالروز ولادت امام حسین(ع)، حضرت ابوالفضل(ع) و امام سجاد(ع) برگزار می شود.

رئیس شورای هیئت های مذهبی استان همدان افزود: پیگیری و برنامه ریزی های لازم با هیئت های مذهبی برای برگزاری هرچه باشکوه این مراسم انجام شده و هیئت های مذهبی به شکل گسترده در این مراسم حضور خواهند داشت.

صحرانورد ادامه داد: این مراسم در مساجد جامع و فضاهای باز در استان همدان برگزار می شود تا گروه های مختلف مردم در این برنامه ها شرکت داشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری نشستی با حضور مسئولان شورای هیئت های مذهبی استان همدان، گفت: در این نشست مقرر شد تا تمام هیئتهای مذهبی در اجرای برنامه های ماه شعبان نسبت به ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر در ماه شعبان اقدام کنند.

منوچهر صحرانورد اجرای مراسم جشن میلاد امام حسین(ع) در حسینیه سیدالشهدا ملایر با سخنرانی حجت الاسلام سیدمحمدحسن فاضلیان امام جمعه موقت ملایر و مراسم جشن میلاد حضرت ابوالفضل(ع) و امام سجاد(ع) در ملایر را با سخنرانی حجت الاسلام احد آزادیخواه مدیرکل تبلیغات اسلامی همدان را از جمله برنامه های این ایام برشمرد.