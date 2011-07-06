زنان محور تبلیغات تجاری در ایران /دور زدن قوانین در تبلیغات شهری

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها استفاده از چهره زنان تنها محدود به بیلیبوردهای تبلیغاتی نمی شود، حتی رسانه های زرد نیز برای فروش بیشتر مجلات خود اقدام به چاپ تصاویر از چهره های زن بازیگر سینما و تلویزیون می کنند و کارخانه های محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی نیز زنان را محور بسته بندی های پر زرق و برق خود قرار می دهند.

استفاده از زنان در تبلیغات برگرفته از الگوهای غربی است در حالی که نظام جمهوری اسلامی در طول 30 سال گذشته تاکید زیادی بر جایگاه و ارزش زنان داشته و حتی استفاده ابزاری از تصاویر کودکان را نیز زیبنده خود نمی داند و به همین منظور تاکنون قوانین متعددی در این باره مصوب شده تا مانع از این جریان ناپسند در کشور شود.

تبلیغ و اطلاع رسانی در هر حوزه و حیطه‌ای که باشد، علاوه بر اصول و ضوابط اخلاقی، قوانین و مقرراتی را نیز شامل می‌شود که یکی از این ضوابط عدم استفاده ابزاری از زن برای تبلیغ کالا است.

بدنبال این اصل مهم، کمیته‌ مرکزی‌ سازمانهای‌ تبلیغاتی‌ کشور در سال 1385، با اصلاح دستورالعمل اجرایی تبلیغات شهری (محیطی)، دستورالعمل جدید را در 13 ماده‌، 6 تبصره‌ و 29 بند تصویب‌ و ابلاغ‌ کرد.

یکی از بندهای مهم این دستورالعمل اشاره به موضوع عدم استفاده از زنان در تبلیغات دارد: "هرگونه‌ استفاده‌ ابزاری‌ از زن‌ در تبلیغات‌ ممنوع‌ است‌".

اما نکته قابل تامل اینکه با وجود اشاره صریح این قانون به ممنوعیت استفاده از چهره زنان، هنوز هم در سطح شهر و کشور به راحتی می توان رد پای آگهی هایی را دید که در آن زنان محور اصلی هستند و شهروندان را برای خرید یک محصول خاص تشویق می کنند.

البته این تبلیغ یک نمونه از استفاده ابزاری از زنان در تبلیغات بازرگانی و تجاری است و صدها مصداق دیگر نیز در رسانه های دیداری همچون سینما، تلویزیون و بسته بندی کالاها دیده می شود؛ که به عقیده بازاریاب ها در فروش آن محصول سهم بسزایی را دارند و نقش بی بدیلی را بازی می کند.

سئوالی که در این باره به اذهان خطور می کند این است که مخاطب دستورالعمل مصوب شده در سال 1385 کدام دستگاهها و سازمانها هستند و چرا چنین روشن از مصوبات قانونی سرپیچی می شود؟

درباره بیلیبوردهای تبلیغاتی سطح شهر، معاونت بازرگانی و تبلیغات شهری سازمان زیباسازی شهرداری وظیفه نصب و البته نظارت را برعهده دارد.

مسئول رسانه ای سازمان در این باره گفت: برای انتشار یک تبلیغ، شرکت مذکور باید طرحهای خود را به این معاونت ارائه دهد که بعد از تایید اولیه آن را به شورای شهر و وزارت ارشاد می فرستیم.

مهدی نژاد ادامه داد: در صورت تایید این دو نهاد، بیلیبوردها در سطح شهر قرار می گیرند.

خبرگزاری مهر این موضوع را از شورای شهر و وزارت ارشاد پیگیری می کند.