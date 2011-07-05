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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۲۱

اختصاصی مهر/

ناخدا یکم تورج حسنی مقدم فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش شد

ناخدا یکم تورج حسنی مقدم فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی فرمانده نیروی دریایی ارتش ناخدا یکم تورج حسنی مقدم به عنوان فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی حکمی از سوی دریادار دکتر حبیب اله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تورج حسنی مقدم به عنوان فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش در هرمزگان منصوب شد.

طی این حکم فرمانده نیروی دریایی ارتش از زحمات بی منت و تلاش شبانه روزی دریادار فریبرز قادر پناه قدردانی شد.

فریبرز قادر پناه در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: درخواست خود را جهت ادامه تحصیل در دانشگاه عالی دفاع در تهران تقدیم فرمانده نیروی دریایی کردم که مورد پذیرش قرار گرفت.

مراسم تودیع و معارفه فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی عصر سه شنبه در سالن اجتماعات منطقه یکم نیروی دریایی با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش و فرماندهان نظامی در استان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1351970

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