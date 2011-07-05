زمینه اسلامی شدن دانشگاهها فراهم شد/ 3طیف مخالف جلوگیری از اختلاط

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا خواجه سروی امروز سه شنبه در جمع روسای دانشگاهها در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور با بیان اینکه مسائل دانشگاه باید در خود دانشگاه حل شود، گفت: باید تلاش کنیم تا جایی که امکان دارد مسائل انضباطی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در درون خود دانشگاه حل شود چرا که خیلی وقت ها شده که از بیرون و جاهای دیگر اظهارنظرها و اقداماتی درباره وضعیت دانشگاه صورت گرفته است که این اصلا مطلوب نیست.

عفاف و حجاب باید در داخل دانشگاه حل و فصل شود

وی اظهار داشت: قانون داریم و کاری نداریم که چه کسی خوشش می آید و چه کسی بدش می آید. بحث عفاف و حجاب در دانشگاه باید در داخل خود دانشگاه حل و فصل شود و خودمان ملتزم باشیم با مد نظر قرار دادن سه مصوبه که مربوط به سالهای 68، 84 و 88 هستند و همه نیز مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند بحث عفاف و حجاب در دانشگاه را سامان دهیم و قانون را اجرا کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم افزود: اجرای قانون نیازمند بسترسازی است لذا باید بستر را فراهم کنیم اعتقاد ما نیز این است که وضعیت عفاف و حجاب و پوشش در دانشگاهها نسبت به سال 83 بهتر شده اما هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.

خواجه سروی افزود: قوانینی که شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب کرده با نگاه مهندسی فرهنگی بین دستگاههای مختلف تقسیم بندی شده است و 17 وظیفه برای دانشگاه مقرر کرده که همه وظایف و برنامه ها با نگاه ایجابی است لذا روسای دانشگاهها باید این وظایف را در جلسات شورای فرهنگی دانشگاه تکرار کند که از یک طرف وظایفمان را فراموش نکنیم و از طرف دیگر کارهایی را که به سازمان های دیگر مربوط است، انجام ندهیم.

سه طیف مخالف اجرای قانون جلوگیری از اختلاط

معاون وزیر علوم سه طیف را برشمرد که مخالف اجرا شدن قوانین شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جلوگیری از اختلاط زن و مرد در دانشگاهها هستند و گفت: ضد انقلاب خارج نشین یا ضد انقلاب داخل کشور یکی از این دستگاههایی هستند که نباید به دام آنها بیفتیم. طیف دیگری که در داخل کشور هستند و مخالف اجرایی شدن این قانون اند رقبای سیاسی مان هستند که خیلی دنبال عفاف و حجاب نیستند و یا دنبال رای اند یا دنبال قدرت. البته ما دنبال رای نیستیم بلکه معلم هستیم. رقبای سیاسی بحث عفاف و حجاب و پوشش را اشکال می گیرند و غوغا درست می کنند.

وی افزود: طیف سومی که مخالف اجرا شدن قانون اختلاط زن و مرد در دانشگاه هستند طیف استحاله طلبی هستند که در سالهای اول انقلاب و بعدها رویکرد کلی شان استحاله فرهنگی بوده است اما ما باید شعارمان این باشد که قانون عفاف و حجاب و پوشش را بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اجرا کنیم.

اصطلاح تفکیک جنسیتی را به کار نبرید

خواجه سروی از رسانه ها خواستار شد دیگر اصطلاح تفکیک جنسیتی را به کار نبرند و گفت: بحث تفکیک جنسیتی از VOA شروع شده و بی بی سی فارسی آن را ادامه داد و خبرگزاری های داخلی مان نیز که امیدواریم ندانسته این کار را کرده باشند این عنوان را تکرار می کنند از رسانه ها خواهش می کنیم که اصطلاح تفکیک جنسیتی را به کار نبرند و فضاسازی بر روی تفکیک جنسیتی صورت نگیرد. برخی از مخالفان تحلیل کرده اند که به دنبال تفکیک جنسیتی بحث تبعیض جنسیتی خواهد آمد و بعدش این طور می گویند که اصلا حجاب یک چیز ضروری است یا خیر و آنها دارند بحث را هویتی می کنند.

وی با بیان اینکه بسیاری از برنامه های VOA و بی بی سی بر روی بحث تفکیک جنسیتی متمرکز شده است، گفت: در دانشگاه باید محتوای قانون عفاف و حجاب و پوشش که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است را اجرا کنیم.

زمینه اسلامی شدن در دانشگاهها فراهم شده است

خواجه سروی اسلامی شدن دانشگاهها را از آرزوهای بزرگ ملت ایران، مقام معظم رهبری، امام راحل و مراجع معظم تقلید دانست و گفت: اکنون زمینه های اسلامی شدن دانشگاهها فراهم شده و شخص وزیر علوم پرچمدار آن است.