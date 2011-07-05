شش رشته در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد دایر شد

رضا ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آمار زیستی در مقطع کارشناسی ارشد، بهداشت عمومی در کارشناسی، مامایی درمقطع کارشناسی نا پیوسته، تکنولوژی پرتو شناسی در کارشناسی نا پیوسته، phd پزشکی ملکولی و کارشناسی ارشد بهداشت محیط سال گذشته در این دانشگاه دایر شد.

وی با اشاره به اینکه 11 رشته جدید برای تدریس در این دانشگاه در دست برسی است، عنوان کرد: رشته دهان و دندان در مقطع کاردانی و رشته های روانشناسی بالینی، بیوشیمی، بیو تکنولوژی، اپیدمیولوژی، پرستاری و فیزیک پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد جزو این رشته هاست.

وی افزود: دایرکردن رشته های گفتاردرمانی، فوریتهای پزشکی، اتاق عمل و IT نیز در مقطع کارشناسی مورد درخواست این دانشگاه است.

یک هزار و 592 دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد مشغول به تحصیل هستند.