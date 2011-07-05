اجرای طرح جمع آوری فاضلاب و زباله از مبدا در خسروشهر

به گزارش خبرنگار مهر، تراب نوروزی صبح سه شنبه در اولین جلسه کارگروه سلامت و امنیت مواد غذایی بخش خسروشهر، اجرای طرح فاضلاب را از طرح های ضروری دانست و گفت: پیرو مصوبات قبلی کارگروه سلامت خسروشهر، در اقدامی ضربتی طرح فاضلاب شهر آغاز می شود و همچنین محل دفع زباله های خسروشهر ساماندهی خواهد شد.

وی افزود: فاضلاب خسروشهر از مهمترین دغدغه های مردم این بخش است که با پی گیری های رئیس آب و فاضلاب خسروشهر طرح مطالعاتی آن به اتمام رسیده و بزودی عملیات احداث آن آغاز خواهد شد.

نوروزی از خسروشهر بعنوان شهر سلامت در استان نام برد و ادامه داد: با اجرائی شدن این طرح یکی از بزرگترین مشکلات مردم بخش حل خواهد شد و در مورد جمع آوری زباله ها نیز تصمیم گیری شد تا زباله ها بصورت تفکیک از مبداء جمع آوری شوند که این مسئله در بازیافت آن کارآمدتر خواهد بود.

تراب نوروزی خواستار تشدید مبارزه با حیوانات موذی شد و افزود: اخیرا مشاهده می شود در سطح شهر حیوانات موذی اسباب سلب آسایش مردم شده اند و باید برای جمع آوری و از بین بردن آنها ارگان های مربوطه وارد عمل شوند.

بخشدار خسروشهر از رئیس مرکز بهداشت شهرستان تبریز خواست تا با توجه به افزایش نیاز بخش خسروشهر به آزمایش‌های ازدواج، در خصوص تسریع در اجرای آزمایش‌های ازدواج اقدام کنند.

وی همچنین از خرید یک دستگاه آمبولانس برای بخش خبر داد و افزود: برابر مصوبه کارگروه سلامت یک دستگاه آمبولانس خریداری شده و بزودی جهت خدمات رسانی تحویل داده خواهد شد.

حسین خسروشاهی، رئیس مرکز بهداشت تبریز نیز در این جلسه اظهار داشت: وسایل و تجهیزات آزمایشگاه سرکانتری خریداری شده و با بستر سازی هایی که انجام شده است بزودی نصب و راه اندازی خواهد شد تا شهروندان خسروشهری بتوانند از این آزمایشگاه استفاده نمایند.

وی با تاکید بر تسریع عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح خسروشهر، خواستار بازگشایی اعتبارات مسکن مهر و بازنگری در طرح هادی روستایی بخش خسروشهر شد.