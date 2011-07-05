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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۶

گلستان میزبان همایش بومی سازی مقرارت ملی ساختمان شد

گلستان میزبان همایش بومی سازی مقرارت ملی ساختمان شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نخستین همایش سراسری بومی سازی مقررات ملی ساختمان در استان گلستان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا دادبود ظهر سه شنبه در شورای فنی استان با اشاره به برگزاری این همایش ضمن تاکید بربرگزاری هرجه مطلوبتر این همایش عنوان کرد: با توجه به ظرفیت ها وتوانایی های استان این امر مستلزم همکاری کلیه سازمان ها وارگان ها ونهادهای استان است.

وی تاکید کرد: با توجه به این که این همایش با این موضوع برای اولین در کشور برگزار می شود باید به نحو بسیار مطلوبی برگزار شود.
 
معاونت عمرانی استاندار گلستان افزود: اگرهمایش بومی سازی در سطح خوبی برگزار گردد دبیرخانه  دائمی همایش به استان ما واگذار می شو که در این صورت ما در ردیف استان های بزرگ کشوراز لحاظ برگزاری همایش  قرار می گیریم.
 
دادبود اظهار داشت:لازم است تا دراین زمینه، سازمان ها وارگان ها تمام تلاش خود را به کارگیرند واین موضوع را به دقیقه آخر واگذار نکنند.
کد مطلب 1351979

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