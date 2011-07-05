رئیس جمهور سالروز استقلال ونزوئلا را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رئیس جمهور بدین شرح است:

بسمه تعالی

برادر ارجمند، عالی جناب هوگو رافائل چاوز فریاس

رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا



فرارسیدن سالگرد استقلال ونزوئلا را که حاصل تلاش و فداکاری های رهبران و مردم شجاع آن کشور است، به جناب عالی و ملت انقلابی ونزوئلا تبریک می گویم.

کسب استقلال ونزوئلا نشانه همت بلند و اراده قاطع ملتی است که در کنار رهبران خود در مقابل خودخواهان و زورگویان، شجاعانه ایستاد و دست دشمنان را از منابع و سرمایه ها و مقدرات خود کوتاه کرد. دشمنان از این که نمی توانند از دولت و ملت ونزوئلا امتیازات ظالمانه اخذ کنند و یا در سرنوشت آنان دخالت کنند، عصبانی اند.

اطمینان دارد رهبری مومن و انقلابی ونزوئلا هرگز اجازه نخواهد داد زورگویان بین المللی و در رأس آنان دولت آمریکا به مقاصد خود برسند. دولت و ملت ایران و همه ملت های آزاده جهان و دولت های مستقل در کنار شما هستند و مهم تر این که خداوند جهان با شماست.

خوشبختانه روابط برادرانه دو کشور همواره رو به گسترش است و هر دو در این مسیر مصمم هستیم.

از خداوند متعال، استمرار سلامتی و موفقیت جنابعالی و سربلندی و بهروزی دولت و ملت دوست ونزوئلا را مسالت دارم.



محمود احمدی نژاد

رئیس جمهوری اسلامی ایران