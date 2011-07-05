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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۳:۱۵

در پیامی به هوگو چاوز؛

رئیس جمهور سالروز استقلال ونزوئلا را تبریک گفت

رئیس جمهور سالروز استقلال ونزوئلا را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی سالروز استقلال ونزوئلا را به هوگو چاوز همتای ونزوئلای خود تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام رئیس جمهور بدین شرح است:

بسمه تعالی

برادر ارجمند، عالی جناب هوگو رافائل چاوز فریاس

رئیس جمهوری بولیواری ونزوئلا

فرارسیدن سالگرد استقلال ونزوئلا را که حاصل تلاش و فداکاری های رهبران و مردم شجاع آن کشور است، به جناب عالی و ملت انقلابی ونزوئلا تبریک می گویم.

کسب استقلال ونزوئلا نشانه همت بلند و اراده قاطع ملتی است که در کنار رهبران خود در مقابل خودخواهان و زورگویان، شجاعانه ایستاد و دست دشمنان را از منابع و سرمایه ها و مقدرات خود کوتاه کرد. دشمنان از این که نمی توانند از دولت و ملت ونزوئلا امتیازات ظالمانه اخذ کنند و یا در سرنوشت آنان دخالت کنند، عصبانی اند.

اطمینان دارد رهبری مومن و انقلابی ونزوئلا هرگز اجازه نخواهد داد زورگویان بین المللی و در رأس آنان دولت آمریکا به مقاصد خود برسند. دولت و ملت ایران و همه ملت های آزاده جهان و دولت های مستقل در کنار شما هستند و مهم تر این که خداوند جهان با شماست.

خوشبختانه روابط برادرانه دو کشور همواره رو به گسترش است و هر دو در این مسیر مصمم هستیم.

از خداوند متعال، استمرار سلامتی و موفقیت جنابعالی و سربلندی و بهروزی دولت و ملت دوست ونزوئلا را مسالت دارم.

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهوری اسلامی ایران

کد مطلب 1351980

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