برنامه "جاده تندرستی" در شبکه خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه چگونگی گذراندن اوقات فراغت سنین مختلف را با نگاهی ورزشی به خصوص ورزشهای همگانی، درایام تابستان به تصویر میکشد.
"جاده تندرستی" در 45 قسمت 13دقیقهای تهیه شده که در روزهای فرد هر هفته تا پایان تابستان پخش میشود.
برنامه "جاده تندرستی" کاری از گروه ورزش شبکه خبر به تهیهکنندگی اصغر سلمانیزاده است که از 19 تیر ماه از شبکه خبر پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه چگونگی گذراندن اوقات فراغت سنین مختلف را با نگاهی ورزشی به خصوص ورزشهای همگانی، درایام تابستان به تصویر میکشد.
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