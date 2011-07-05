فراخوان جشنواره کتاب سال رضوی به 500 ناشر برتر جهان

به ‌گزارش خبرنگار مهر، مهدی قیصری نیک ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعال کردن بخش بین الملل جشنواره و ارسال فراخوان به ناشران برتر جهانی افزود: با توجه به درخواست بسیاری از نویسندگان و ناشران خارجی زمان ارسال آثار خارجی تا 30 مرداد ماه سال جاری تمدید شد.

وی گفت: نویسندگان و ناشران خارجی می توانند تا تاریخ فوق یک نسخه از اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون آثار ارزشمندی به زبان های فارسی، عربی و ترکی به دبیرخانه دائمی جشنواره رسیده است، افزود: آثار ارسالی باید دارای یکی از بخش های چهارگانه با موضوع امام رضا(ع) و خاندان آن حضرت شامل حضرت جوادالائمه(ع)، حسین بن موسی الکاظم(ع)، احمد بن موسی الکاظم(ع) و حضرت معصومه(س) باشد.

قائم مقام چهارمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی گفت: آثار ارسالی با موضوع امام رضا(ع) باید طی سال های 1389 و 1390 و آثار ارسالی با موضوع خاندان امام رضا(ع) باید طی سال های 1380 تا 1390 منتشر شده باشد.

