به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدعلی آخوندی در نشست فصلی فرماندهان و مسئولان نیروی انتظامی استان از اجرای طرح دریا در سواحل استان با هدف استفاده عموم مردم از سواحل خبر داد.

وی اظهار داشت: با توجه به روند رو به رشد استفاده عموم مردم از دریا و با هدف رعایت شئون اسلامی و پرهیز از جریحه‌دار شدن عفت عمومی جامعه، پلیس هرمزگان در نظر دارد با استفاده از امکانات استانی طرح دریا را همانند سواحل دریای خزر در سطح سواحل شهرهای استان اجرا کند.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با اشاره به محاسن اجرای طرح مذکور اضافه کرد: مقرر است الزامات و امکانات مورد نیاز به صورت کاملا کارشناسی و در قالب یک طرح ویژه به استانداری اعلام تا در صورت فراهم سازی امکانات لازم طرح اجرا شود.

آخوندی در ادامه خواستار فعال شدن دستگاه‌های ذیربط در امر اجرای طرح دریا شد و اضافه کرد: در صورت عدم اقدام لازم از سوی مسئولان مربوطه، نیروی انتظامی با هدف جلوگیری از جریحه‌دار شدن عفت عمومی اقدامات قانونی لازم را با هماهنگی دادستان در خصوص افراد هنجارشکن اطراف ساحل شهر بندرعباس انجام خواهد داد.

رئیس پلیس استان هرمزگان گفت: از محاسن طرح سالم‌سازی دریا می‌توان بر تاکید بر رعایت شئون اسلامی و عرف جامعه مذهبی، امکان استفاده عموم مردم از دریا با هدف جذب و جلب گردشگر داخلی اشاره کرد.

آخوندی ادامه داد: در راستای اجرای هرچه بهتر این طرح از عموم مردم فهیم شهرهای بندری استان تقاضای همکاری و مشارکت را داریم.

وی اظهار امیدواری کرد: به طور قطع مسئولان استان به ویژه استاندار با توجه به مطالبات افراد متدین جامعه امکانات و مقدمات لازم را برای اجرای طرح مذکور مهیا خواهند کرد.