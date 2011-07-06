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۱۵ تیر ۱۳۹۰، ۹:۱۷

توجه به مناطق کم برخوردار ضریب امنیت را در مشهد افزایش می دهد

توجه به مناطق کم برخوردار ضریب امنیت را در مشهد افزایش می دهد

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون مشارکتهای کلان اقتصادی شورای اسلامی مشهد گفت: توجه شهرداری در رسیدگی به مناطق کم برخوردار باعث افزایش ضریب امنیت در این شهر شده است.

غلامرضا خواجی در گفتگو با خبرنگار مهر، عملکرد شهرداری را در خصوص ایجاد فضاهای سبز و ارائه خدمات شهری به مناطق کم برخوردار مطلوب ارزیابی و اظهار کرد: امکانات شهری نیز باید در سطح شهر به صورت متوازن توزیع شود و شهروندان از میزان برخورداری یکسانی بهره مند باشند.

وی با اشاره به اهمیت وجود مراکز تفریحی و ورزشی در مناطق کم برخوردار، افزود: وقتی فضاهای تفریحی و ورزشی در دسترس ساکنان مناطق کم برخوردارباشد، میزان بزهکاری نیز کاهش خواهد یافت.

خواجی همچنین کاهش فاصله طبقاتی از طریق توزیع متوازن امکانات را بااهمیت ارزیابی کرد و تصریح کرد: مناطق کم برخوردار با اقدامات صورت گرفته از سوی شهرداری روند رو به رشدی را طی می کند به طوریکه بزودی این کلمه حذف خواهد شد.
 

کد مطلب 1351987

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