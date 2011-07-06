توجه به مناطق کم برخوردار ضریب امنیت را در مشهد افزایش می دهد

غلامرضا خواجی در گفتگو با خبرنگار مهر، عملکرد شهرداری را در خصوص ایجاد فضاهای سبز و ارائه خدمات شهری به مناطق کم برخوردار مطلوب ارزیابی و اظهار کرد: امکانات شهری نیز باید در سطح شهر به صورت متوازن توزیع شود و شهروندان از میزان برخورداری یکسانی بهره مند باشند.

وی با اشاره به اهمیت وجود مراکز تفریحی و ورزشی در مناطق کم برخوردار، افزود: وقتی فضاهای تفریحی و ورزشی در دسترس ساکنان مناطق کم برخوردارباشد، میزان بزهکاری نیز کاهش خواهد یافت.

خواجی همچنین کاهش فاصله طبقاتی از طریق توزیع متوازن امکانات را بااهمیت ارزیابی کرد و تصریح کرد: مناطق کم برخوردار با اقدامات صورت گرفته از سوی شهرداری روند رو به رشدی را طی می کند به طوریکه بزودی این کلمه حذف خواهد شد.

