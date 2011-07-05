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۱۴ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۷

840 هزار راس دام در بوشهر واکسینه شدند

840 هزار راس دام در بوشهر واکسینه شدند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر گفت: 840 هزار راس دام در استان بوشهر در مقابل بیماریهای مشترک بین انسان و دام واکسینه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری عصر سه شنبه به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیماری های مشترک انسان و دام در جمع خبرنگاران افزود: امسال 300 هزار راس دام در مقابل بیماری های شاربون، 40 هزار راس دام در برابر تب مالت و 500 قلاده حیوان های ناقل هاری در مقابل این بیماری واکسینه شدند.

وی اظهار داشت: انسان ها بر اثر یک هزار و 800 عامل عفونی یا بیماری زا ممکن است بیمار شوند که 850 عامل از این تعداد یعنی 47 درصدشان بین انسان و دام مشترک است.

مدیرکل دامپزشکی می گوید مهم ترین بیماری های مشترک انسان و دام شاربون، تب، مالت، سل، مشمشه و هاری است.

بحرانی افزود: علاوه بر این ها تب کنگو، آنفلونزای مرغی و خوکی از بیمارهای نو پدید مشترک بین انسان دام است که مبارزه با آنها در برنامه های دامپزشکی قرار دارد.

وی با بیان اینکه در سال گذشته نزدیک به  سه هزار آزمایش سل بین دام ها انجام گرفت، یادآور شد: 673 هزار راس دام مقابل بیماری شاربون و 118 هزار راس دام در برابر تب مالت واکسینه و هزار و 750 قلاده حیوان ناقل بیماری هاری علیه این بیماری مایه کوبی شدند.

کد مطلب 1351994

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