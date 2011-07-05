840 هزار راس دام در بوشهر واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی حیدری عصر سه شنبه به مناسبت روز جهانی مبارزه با بیماری های مشترک انسان و دام در جمع خبرنگاران افزود: امسال 300 هزار راس دام در مقابل بیماری های شاربون، 40 هزار راس دام در برابر تب مالت و 500 قلاده حیوان های ناقل هاری در مقابل این بیماری واکسینه شدند .

وی اظهار داشت: انسان ها بر اثر یک هزار و 800 عامل عفونی یا بیماری زا ممکن است بیمار شوند که 850 عامل از این تعداد یعنی 47 درصدشان بین انسان و دام مشترک است .

مدیرکل دامپزشکی می گوید مهم ترین بیماری های مشترک انسان و دام شاربون، تب، مالت، سل، مشمشه و هاری است .

بحرانی افزود: علاوه بر این ها تب کنگو، آنفلونزای مرغی و خوکی از بیمارهای نو پدید مشترک بین انسان دام است که مبارزه با آنها در برنامه های دامپزشکی قرار دارد .

وی با بیان اینکه در سال گذشته نزدیک به سه هزار آزمایش سل بین دام ها انجام گرفت، یادآور شد: 673 هزار راس دام مقابل بیماری شاربون و 118 هزار راس دام در برابر تب مالت واکسینه و هزار و 750 قلاده حیوان ناقل بیماری هاری علیه این بیماری مایه کوبی شدند.